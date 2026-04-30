  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

پیام تسلیت وزیر ورزش و جوانان در پی درگذشت عبدالله موحد

پیام تسلیت وزیر ورزش و جوانان در پی درگذشت عبدالله موحد

احمد دنیامالی در پیامی با ابراز تأسف از درگذشت زنده‌یاد عبدالله موحد، از این پیشکسوت پرافتخار ورزش ایران به عنوان چهره‌ای ماندگار، اسطوره‌ای تاریخ‌ساز و ورزشکاری وطن‌دوست نام برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به شرح زیر است:

خبر آسمانی شدن استاد عبدالله موحد عزیز را در حین مأموریت دریافت کردم. با ابراز تأسف و تأثر فراوان، پرونده‌ی پرافتخار ایشان در دوران قهرمانی را مرور کردم که سرشار از مدال، عزت و سربلندی برای این مرز و بوم بود.

او مصداقِ بارز یک قهرمانِ وطن‌پرست بود؛ اسطوره‌ای که هویتِ اصیل ایرانی‌اش حتی در سال‌هایی که دور از وطن می‌زیست، پابرجا و درخشان باقی ماند و همواره قلبش برای سربلندی ایران می‌تپید.

مدال‌های ناب و زرین او در المپیک و مسابقات جهانی، هرچند از نظر تعداد توسط فرزندان دیگر ایران‌زمین شکسته شد، اما جایگاه رفیع او به عنوان یکی از پیشگامانِ حماسه و تخصص، همچنان بر صحیفه‌ی افتخارات ورزش ایران حک شده است.

نام او در تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی، به عنوان نمادِ نبوغ و اعتبارِ ایرانِ عزیز تا ابد درج شده و باقی خواهد ماند.

اینجانب ضایعه‌ی درگذشت این پهلوانِ بی‌بدیل را به خانواده محترم ایشان، جامعه‌ی بزرگ کشتی و عمومِ ملتِ قدرشناس ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن زنده‌یاد، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

کد مطلب 6816279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها