پیام تسلیت وزیر ورزش و جوانان در پی درگذشت عبدالله موحد

خبر آسمانی شدن استاد عبدالله موحد عزیز را در حین مأموریت دریافت کردم. با ابراز تأسف و تأثر فراوان، پرونده‌ی پرافتخار ایشان در دوران قهرمانی را مرور کردم که سرشار از مدال، عزت و سربلندی برای این مرز و بوم بود.

او مصداقِ بارز یک قهرمانِ وطن‌پرست بود؛ اسطوره‌ای که هویتِ اصیل ایرانی‌اش حتی در سال‌هایی که دور از وطن می‌زیست، پابرجا و درخشان باقی ماند و همواره قلبش برای سربلندی ایران می‌تپید.

مدال‌های ناب و زرین او در المپیک و مسابقات جهانی، هرچند از نظر تعداد توسط فرزندان دیگر ایران‌زمین شکسته شد، اما جایگاه رفیع او به عنوان یکی از پیشگامانِ حماسه و تخصص، همچنان بر صحیفه‌ی افتخارات ورزش ایران حک شده است.

نام او در تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی، به عنوان نمادِ نبوغ و اعتبارِ ایرانِ عزیز تا ابد درج شده و باقی خواهد ماند.

اینجانب ضایعه‌ی درگذشت این پهلوانِ بی‌بدیل را به خانواده محترم ایشان، جامعه‌ی بزرگ کشتی و عمومِ ملتِ قدرشناس ایران تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن زنده‌یاد، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.