به گزارش خبرنگار مهر، چرخه کسب سهمیه شامل چهار مرحله رقابتهای رنکینگ، مسابقات قهرمانی قارهای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، رقابتهای جهانی ۲۰۲۷، مسابقات انتخابی قارهای ۲۰۲۸ و در نهایت رقابتهای گزینشی جهانی خواهد بود. نخستین رویداد این چرخه، مرحله اول رقابتهای رنکینگ است که از ۲۶ بهمن تا ۲ اسفند ۱۴۰۵ و در قالب فرمت جدید ۷ روزه برگزار میشود.
پس از آن، رقابتهای قهرمانی قارهای ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد:
قهرمانی آسیا: ۱۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۶
قهرمانی اروپا: ۱۶ تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۶
قهرمانی آفریقا: ۲۳ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۶
قهرمانی اقیانوسیه: ۳ تا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۶
قهرمانی پانآمریکن: ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۶
پس از پایان مسابقات قارهای، رقابتهای رنکینگ ادامه خواهد یافت:
مرحله دوم: ۱۰ تا ۱۶ خرداد ۱۴۰۶
مرحله سوم: ۲۸ تیر تا ۳ مرداد ۱۴۰۶
(هر دو در قالب ۷ روزه برگزار میشوند)
آخرین رویداد سال ۲۰۲۷ که امتیاز رنکینگ خواهد داشت، مسابقات قهرمانی جهان است که از ۲۰ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۶ برگزار میشود. مدالآوران ۱۸ وزن المپیکی در این رقابتها، سهمیه حضور در المپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ را برای کشور خود کسب میکنند.
در سال ۲۰۲۸، چرخه کسب سهمیه با یک مرحله رنکینگ ادامه پیدا میکند:
رنکینگ سری: ۲۷ دی تا ۳ بهمن ۱۴۰۶
سپس مسابقات قهرمانی قارهای برگزار میشود:
اقیانوسیه: ۲۹ بهمن تا ۱ اسفند ۱۴۰۶
پانآمریکن: ۵ تا ۸ اسفند ۱۴۰۶
اروپا: ۹ تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۶
آسیا: ۱۶ تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۶
آفریقا: ۲۴ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۶
پس از پایان رقابتهای آفریقا، سهمیههای المپیک بر اساس رنکینگ توزیع خواهد شد. در ادامه، رقابتهای انتخابی المپیک در سطح قارهای برگزار میشود که فینالیستها سهمیه مستقیم میگیرند و در مسابقات گزینشی جهانی نیز قهرمانان صاحب سهمیه خواهند شد:
انتخابی آفریقا و اقیانوسیه: ۵ تا ۷ فروردین ۱۴۰۷
انتخابی پانآمریکن: ۱۲ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۷
انتخابی اروپا: ۱۸ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۷
انتخابی آسیا: ۲۵ تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۷
پس از یک ماه وقفه، آخرین فرصت کسب سهمیه:
گزینشی جهانی: ۲۹ اردیبهشت تا ۱ خرداد ۱۴۰۷
در نهایت، رقابتهای کشتی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس از ۲ مرداد تا ۸ مرداد ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد.
