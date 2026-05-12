روایت دنیامالی از جمله ماندگار عبدالله موحد + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی در مراسم یادبود عبدالله موحد اسطوره کشتی ایران گفت: عبدالله موحد نیاز به گفتن و تعریف ندارد. او بین اهالی کشتی جایگاه ویژهای داشت. چه جوانهای ما و چه قدیمیهایی که روی تشک میرفتند هم از ویژگیهای اخلاقی عبدالله موحد یاد میگرفتند و هم از ویژگیهای فنی او. ویژگیهای فنی عبدالله موحد به گونهای بینظیر بود که هیچ یک از کشتیگیران آن زمان نمیتوانستند فنون او را انجام بدهند. او همیشه پرامتیاز، با ضربه فنی و مقتدرانه کشتی میگرفت و پیروز میدان بود.
وی گفت: اما مهمترین پیروزیای که عبدالله موحد داشت این بود که وقتی به آمریکا رفت، پیشنهادات خیلی زیادی داشت، اما یک جمله گفت: «من نمیروم فنونی را که در ایران یاد گرفتم به غریبهها و آمریکاییها یاد بدهم تا آنها بیایند بچههای ما را ببرند.» این جمله، یادگاری ماندگار از مرحوم عبدالله موحد شد.
وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد: امیدوارم جوانان با تاثیر از منش و اخلاق او در عرصه ورزش بدرخشند. ما انسانهای بزرگ همچون عبدالله موحد و آقا تختی در ورزش ایران کم نداریم. مهمتر از مدالآوری ورزشکاران، تواضع و کرنش در مقابل مردم کشورشان است؛ نکته بسیار مهم و برجستگی ویژه مرحوم موحد.
