۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

سفر علی الزیدی به اقلیم کردستان عراق 

علی الزیدی نخست‌وزیر مکلف عراق، در چارچوب رایزنی‌های سیاسی خود به اقلیم کردستان عراق سفر کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، علی الزیدی، نخست‌وزیر مکلف عراق امروز شنبه در چارچوب رایزنی‌های سیاسی خود از اقلیم کردستان عراق بازدید کرد.

یک منبع آگاه گفت که الزیدی در آغاز بازدید خود از اربیل، با مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان، و نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و همچنین مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان دیدار خواهد کرد.

این منبع افزود که الزیدی پس از این دیدارها به سلیمانیه خواهد رفت تا با بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، دیدار کند. احتمالا جلسات دیگری نیز با احزاب حاضر در پارلمان در این استان برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است که فراکسیون چارچوب هماهنگی چندی پیش علی الزیدی را به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری عراق معرفی کرد و نزار آمیدی، رئیس جمهور، او را مامور تشکیل دولت جدید کرد.

این دیدار در چارچوب تلاش‌ها برای تقویت تفاهمات سیاسی و بررسی پرونده‌های مشترک بین دو طرف صورت می‌گیرد.

