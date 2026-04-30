دعوت هیئت دولت از مردم برای شرکت در مراسم چهلم شهید لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در اطلاعیهای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سیاستمدار ایران دوست و دانشمند انقلابی شهید دکتر علی لاریجانی، از عموم ملت شریف ایران دعوت کرد تا در مراسم چهلمین روز شهادت دبیر حازم و شجاع شورای عالی امنیت ملی و فرزند دانشمند ایشان در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه در حرم مطهر حضرت معصومه (س) حضور بهم رسانند.
متن اطلاعیه هیئت دولت به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
یاد و خاطر سیاستمدار ایراندوست، و دانشمند انقلابی شهید دکتر علی لاریجانی را که با درایت، دوراندیشی و مسئولیتپذیری، سختترین وظایف را در لحظاتی خطیر بر عهده گرفت و عمر گرانقدر خویش را یکسره وقف پیشرفت ایران و سربلندی ایرانیان کرد، گرامی میداریم. میراث سترگ آن سعید شهید، تا ابد در ذهن و ضمیر ملت ایران و دوستداران انقلاب اسلامی باقی و ماناست.
هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران از عموم ملت شریف و قدردان ایران اسلامی دعوت میکند تا در مراسم چهلمین روز شهادت دبیر حازم و شجاع شورای عالی امنیت ملی شهید دکتر علی لاریجانی و فرزند دانشمند ایشان شهید دکتر مرتضی لاریجانی که در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، شبستان امام خمینی (ره) برگزار میشود، حضور به هم رسانند.
نظر شما