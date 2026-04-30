۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

دعوت هیئت دولت از مردم برای شرکت در مراسم چهلم شهید لاریجانی

هیئت دولت از ملت شریف ایران دعوت کرد تا در مراسم چهلمین روز شهادت دکتر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور بهم رسانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت در اطلاعیه‌ای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سیاستمدار ایران دوست و دانشمند انقلابی شهید دکتر علی لاریجانی، از عموم ملت شریف ایران دعوت کرد تا در مراسم چهلمین روز شهادت دبیر حازم ‌و شجاع شورای عالی امنیت ملی و فرزند دانشمند ایشان در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه در حرم مطهر حضرت معصومه (س) حضور بهم رسانند.

متن اطلاعیه هیئت دولت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یاد و خاطر سیاستمدار ایران‌دوست، و دانشمند انقلابی شهید دکتر علی لاریجانی را که با درایت، دوراندیشی و مسئولیت‌پذیری، سخت‌ترین وظایف را در لحظاتی خطیر بر عهده گرفت و عمر گرانقدر خویش را یکسره وقف پیشرفت ایران و سربلندی ایرانیان کرد، گرامی می‌داریم. میراث سترگ آن سعید شهید، تا ابد در ذهن و ضمیر ملت ایران و دوستداران انقلاب اسلامی باقی و ماناست.

هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران از عموم ملت شریف و قدردان ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در مراسم چهلمین روز شهادت دبیر حازم و شجاع شورای عالی امنیت ملی شهید دکتر علی لاریجانی و فرزند دانشمند ایشان شهید دکتر مرتضی لاریجانی که در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود، حضور به هم رسانند.

