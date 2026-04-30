خلیج فارس با خون شهیدان به نماد هویت، عزت و اقتدار ایران تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در آیین گرامیداشت روز ملی خلیج فارس در گلزار شهدای دانشآموز دبستان شجره طیبه ضمن قدردانی از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهان وی، برگزاری این آیین در کنار مزار شهیدان دانشآموز و فرهنگی را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار کرد: این روز ملی در سواحل خلیج فارس، معنایی ویژه مییابد.
وی با اشاره به رویدادهای سال ۱۴۰۴ در استان، یاد جانباختگان حادثه بندر شهید رجایی، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای واقعه دیماه و شهدای جنگ رمضان را گرامی داشت و آنان را ستارگان درخشان آسمان ایران توصیف کرد.
استاندار هرمزگان همچنین با تاکید بر پاسداشت یاد شهیدان کودک نوجوان دانشآموز حاضر در این گلزار عنوان کرد: خلیج فارس در طول تاریخ به واسطه ایثار فرزندان این سرزمین، نماد هویت و شرف ایرانیان بوده است.
آشوری تازیانی با اشاره به نقش سردار شهید تنگسیری و نیروهای دریایی در سالهای اخیر، از تلاشهای نیروهای مسلح در پاسداری از امنیت منطقه یاد کرد.
وی همچنین به حضور هنرمندان، خبرنگاران و گروههای رسانهای داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: گفتگوهای اخیر با خبرنگاران خارجی، زمینهای برای انتقال روایتهای مرتبط با این رویدادها فراهم کرده است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به استمرار فعالیتهای فرهنگی و آئینی مرتبط با روز ملی خلیج فارس در بندرعباس اشاره کرد و افزود دبیرخانه این رویداد با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بندرعباس فعال است و برنامههای مختلف فرهنگی و هنری در این زمینه اجرا میشود.
استاندار هرمزگان با قدردانی از حضور گسترده مردم و خانوادههای شهدا در مراسمهای دو ماه گذشته، تأکید کرد: این حضورها نشانه پایبندی مردم به ارزشهای ملی و تاریخی است.
وی همچنین نقش هنرمندان و فعالان فرهنگی را در روایتسازی و تبیین رویدادها مهم دانست.
آیین گرامیداشت روز ملی خلیج فارس با حضور پسر شهید تنگسیری، خانواده شهدای دانش آموز، شهدای ورزشگاه لامرد، مقامات استانی، هنرمندان و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای دانشآموز میناب ادامه دارد.
