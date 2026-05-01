به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تبیینی تحلیلی جنگ رمضان با حضور کارشناسان و اساتید فرهیخته کشوری از حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

در این دوره از جلسات که از در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح برگزار خواهد شد کارشناسان به بیان نقطه نظرات خود پیرامون جنگ و آثار آن در زمینه ‌های اجتماعی به ویژه در حوزه خانواده میپردازند.

حجت الاسلام صلح میرزایی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام زیبایی نژاد رئیس پژوهشکده زن و خانواده، حجت الاسلام جوشقانیان مسئول موسسه روایتگری سیره شهدا و زهره سادات میرجعفری مدیر کمیته بین المللی و راهبری زن و خانواده حوزه علمیه از سخنرانان این نشست ها هستند.

این نشست هادر مرکز مدیریت حوزه‌های هلمیه خواهران به صورت حضوری برگزار می‌شود و علاقه مندان می توانند به صورت غیر حضوری و از طریق لینک https://live.whc.ir/farhangi در نشست شرکت کنند.