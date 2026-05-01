خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری وارد مرحله‌ای تازه شده و گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی در محله ۳۴ منظریه به مرحله بهره‌برداری رسیده است. این پیشرفت در شرایطی رقم می‌خورد که تأمین مسکن همچنان یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم استان به شمار می‌رود.

بررسی‌های میدانی و گزارش‌های فنی حاکی از آن است که حدود سه هزار واحد مسکونی در این منطقه تکمیل شده و آماده تحویل به متقاضیان است. این حجم از پیشرفت، منظریه را به یکی از موفق‌ترین پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تبدیل کرده است.

در کنار این پیشرفت‌ها، موضوع تعیین قیمت‌های کارشناسی و نحوه تکمیل آورده متقاضیان نیز از محورهای مهمی است که در ماه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت تحویل واحدها دارد.

از سوی دیگر، تکمیل خدمات زیربنایی و روبنایی همچنان یکی از چالش‌های اساسی در مسیر بهره‌برداری از پروژه‌هاست. دستگاه‌های خدمات‌رسان در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا با افزایش هماهنگی، روند تأمین این خدمات را تسریع کنند.

همچنین اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تأمین زمین برای واجدان شرایط، بخش دیگری از اقدامات حوزه مسکن در استان است که با همکاری چند دستگاه اجرایی در حال پیگیری است.

سه هزار واحد مسکونی در محله ۳۴ منظریه آماده تحویل و بهره‌برداری است

سید احسان حسینی، مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار داشت: با تلاش‌های شبانه‌روزی و پیشرفت فیزیکی مطلوب پروژه‌ها، اکنون حدود سه هزار واحد مسکونی در محله ۳۴ منظریه آماده تحویل و بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه قیمت‌های تقریبی واحدها بر اساس بررسی‌های کارشناسی تعیین شده، افزود: با تکمیل آورده متقاضیان و استفاده از تسهیلات صندوق ملی مسکن، تلاش می‌کنیم این واحدها در سریع‌ترین زمان ممکن به مردم عزیز تحویل شود.

حسینی همچنین به پروژه ۱۹۰ واحدی منظریه اشاره کرد و گفت: این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۹۹ تا ۱۰۰ درصد در آستانه بهره‌برداری کامل قرار دارد و تنها برخی مراحل نهایی خدماتی و اداری باقی مانده است.

وی تأکید کرد: تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی از مهم‌ترین نیازهای این پروژه‌هاست و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل این بخش‌ها در حال انجام است تا واحدها بدون نقص در اختیار شهروندان قرار گیرد.

امیدواریم روند تحویل واحدها سریع‌تر انجام شود

صادق کاظمی یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در منظریه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سال‌هاست منتظر خانه‌دار شدن هستیم و حالا که خبر آماده بودن واحدها را می‌شنویم، امید تازه‌ای در دل خانواده‌ها ایجاد شده است.

وی افزود: بسیاری از متقاضیان در این مدت با مشکلات اقتصادی روبه‌رو بودند و تکمیل آورده برایشان آسان نبود، اما وقتی می‌بینیم پروژه‌ها به مرحله تحویل رسیده، احساس می‌کنیم تلاش‌ها بی‌نتیجه نمانده است.

این شهروند با اشاره به اهمیت خدمات زیربنایی گفت: برای ما مهم است که واحدها فقط ساخته نشوند، بلکه امکانات اولیه مثل آب، برق، گاز و راه دسترسی هم کامل باشد تا بتوانیم بدون دغدغه در آن‌ها ساکن شویم.

وی در پایان اظهار داشت: امیدواریم روند تحویل واحدها سریع‌تر انجام شود و خانواده‌ها بتوانند هرچه زودتر به خانه‌های جدید خود نقل مکان کنند.

بخش خصوصی در سال‌های اخیر نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های مسکن ایفا کرده است

علی مرادی یکی از مدیران بخش خصوصی فعال در آماده‌سازی اراضی چهارمحال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات آماده‌سازی اراضی چهار شهر استان با سرعت قابل قبول در حال انجام است و تلاش می‌کنیم طبق برنامه زمان‌بندی‌شده، مراحل زیرساختی را تکمیل کنیم.

وی افزود: بخش خصوصی در سال‌های اخیر نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های مسکن ایفا کرده و در این طرح نیز با تمام توان در حال فعالیت است.

این مدیر بخش خصوصی با اشاره به نیازهای زیرساختی گفت: تأمین آب، برق، گاز و راه دسترسی از مهم‌ترین نیازهای این اراضی است و هماهنگی با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تکمیل این بخش‌ها در حال انجام است.

وی تأکید کرد: با تکمیل مراحل آماده‌سازی، امکان آغاز عملیات ساخت و همچنین برگزاری آیین قرعه‌کشی و انعقاد قراردادهای واگذاری فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برسی روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در چهارمحال و بختیاری نشان می‌دهد که این طرح وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شده است. تکمیل سه هزار واحد مسکونی در منظریه، نقطه عطفی در مسیر تأمین مسکن برای مردم استان به شمار می‌رود.

پیشرفت پروژه ۱۹۰ واحدی و رسیدن آن به مرز بهره‌برداری کامل، نشان‌دهنده تلاش مستمر دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران است. این پیشرفت‌ها می‌تواند امید تازه‌ای برای متقاضیان ایجاد کند.

تعیین تکلیف اراضی چهار شهر برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز گام مهمی در تحقق تکالیف قانونی دولت در حوزه مسکن است و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ساخت‌وساز در استان باشد.

نقش بخش خصوصی در آماده‌سازی اراضی و تکمیل زیرساخت‌ها نیز قابل توجه است و حضور فعال این بخش می‌تواند سرعت اجرای طرح‌ها را افزایش دهد.

در مجموع، مجموعه اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۵ می‌تواند سالی مهم برای تحقق وعده‌های حوزه مسکن در چهارمحال و بختیاری باشد و مسیر خانه‌دار شدن بسیاری از متقاضیان را هموار کند.