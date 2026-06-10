پرند میزبان ۱۵۹۱ واحد نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رجبزاده،ظهر چهارشنبه، در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژههای آماده افتتاح در فاز ۷ طرح ملی مسکن، اظهار داشت: در شرایط کنونی، سهم آورده متقاضیان در مقایسه با تأمین مالی پروژهها رشد چشمگیری داشته و بیشتر سرمایهگذاریها توسط خود افراد انجام میشود.
وی جمعیت آتی این شهر را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت: برای فراهم کردن خدمات روبنایی، به یک عزم جدی نیاز است و همکاری دستگاههای گوناگون برای ارائه امکانات اجتماعی و زیربنایی به شهروندان جدید، ضروری میباشد.
رجبزاده بر لزوم مهیا کردن زیرساختهای حیاتی نظیر آب، برق و گاز تأکید نمود و افزود: تأمین آب و برق، دغدغه اصلی ما در این طرحها محسوب میشود. در تلاش هستیم تا ۱۵۹۱ واحد مسکونی را طی حدود دو ماه آینده آماده تحویل دهیم.
وی یادآور شد: نشستهای متعددی با نهادهای ارائهدهنده خدمات برگزار شده و آنها برای مشارکت در این طرحها اعلام آمادگی کردهاند.
مدیرعامل شرکت عمران پرند همچنین به کیفیت مطلوب پروژههای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: این واحدها از لحاظ سطح کیفی و رعایت استانداردها، برتری قابل توجهی نسبت به طرحهای مسکن مهر دارند.
رجبزاده در پایان بر بهرهگیری از توان سرمایهگذاران جهت تأمین خدمات روبنایی مورد نیاز تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با برنامهریزی صحیح و همکاری جمعی، این پروژهها به سرانجام برسند و ساکنان از خدمات شایستهای برخوردار شوند.
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