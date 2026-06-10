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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

پرند میزبان ۱۵۹۱ واحد نهضت ملی مسکن

پرند میزبان ۱۵۹۱ واحد نهضت ملی مسکن

رباط کریم- مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به پیش‌بینی جمعیت ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفری این شهر، بر ضرورت همکاری فرابخشی برای تأمین خدمات روبنایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رجب‌زاده،ظهر چهارشنبه، در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه‌های آماده افتتاح در فاز ۷ طرح ملی مسکن، اظهار داشت: در شرایط کنونی، سهم آورده متقاضیان در مقایسه با تأمین مالی پروژه‌ها رشد چشمگیری داشته و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها توسط خود افراد انجام می‌شود.

وی جمعیت آتی این شهر را بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد و گفت: برای فراهم کردن خدمات روبنایی، به یک عزم جدی نیاز است و همکاری دستگاه‌های گوناگون برای ارائه امکانات اجتماعی و زیربنایی به شهروندان جدید، ضروری می‌باشد.

رجب‌زاده بر لزوم مهیا کردن زیرساخت‌های حیاتی نظیر آب، برق و گاز تأکید نمود و افزود: تأمین آب و برق، دغدغه اصلی ما در این طرح‌ها محسوب می‌شود. در تلاش هستیم تا ۱۵۹۱ واحد مسکونی را طی حدود دو ماه آینده آماده تحویل دهیم.

وی یادآور شد: نشست‌های متعددی با نهادهای ارائه‌دهنده خدمات برگزار شده و آن‌ها برای مشارکت در این طرح‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت عمران پرند همچنین به کیفیت مطلوب پروژه‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: این واحدها از لحاظ سطح کیفی و رعایت استانداردها، برتری قابل توجهی نسبت به طرح‌های مسکن مهر دارند.

رجب‌زاده در پایان بر بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاران جهت تأمین خدمات روبنایی مورد نیاز تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با برنامه‌ریزی صحیح و همکاری جمعی، این پروژه‌ها به سرانجام برسند و ساکنان از خدمات شایسته‌ای برخوردار شوند.

کد مطلب 6856202

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