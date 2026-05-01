به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به محاصره دریایی ایالات متحده گفت: محاصره دریایی توسط آمریکا و متعاقبا بسته شدن تنگه هرمز و نقض عهدهای آمریکا، این موضوع مطرح است که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای شروع دور جدیدی از حملات به ایران آماده می‌شوند و سه سناریو متصور است.

وی تصریح کرد: سناریو مذاکرات در نهایت منتج به یک توافق قبل از پایان آتش بس می‌شود، سناریو طرح مذاکره و آتش بس دو هفته‌ای از سوی آمریکا، بازی فریب برای تهاجم مجدد علیه ایران و سناریو مبتنی بر ایجاد وضعیت نه جنگ نه مذاکره است که ممکن است با تمدید یا عدم تمدید آتش بس باشد سناریوهای متصور است.

امام جمعه پلدشت افزود: ترامپ به دنبال خروج آبرومندانه از این جنگ است و از آنجایی‌که فضای بین دوطرف پرتنش است، گزینه مطلوب ترامپ برای ادامه فشار بر ایران، همین گزاره نه جنگ نه مذاکره است، زیرا در صورت وقوع جنگ، ایران امتیازی نخواهد داد و در مذاکرات نیز ایران نشان داده که امتیازی نمی‌دهد و در نتیجه ترامپ برای گرفتن امتیاز نیاز به وضعیت نه جنگ نه مذاکره دارد.

وی با اشاره به اینکه ترامپ از تمدید ۳ هفته‌ای آتش بس در لبنان خبر داده بود، نتانیاهو دستور حملات به جنوب لبنان را داده، اظهار کرد: راهبرد اصلی رژیم صهیونیستی در برابر حزب الله، بازدارندگی توأم با عملیات محدود است، بدین‌معنا که حزب‌الله به قواعد تغییر دهنده بازی دست پیدا نکند و در واقع حزب‌الله به بازسازی خود اقدام نکند و در شرایط منفعتی باقی بماند.

حجت الاسلام جمشیدی گفت: صهیونیست‌ها معتقدند که حزب الله در شرایط فعلی در وضعیتی قرار گرفته که می‌توان از آن بهره‌برداری کرد، زیرا دولت لبنان نیز در این مساله به دنبال فشار بر حزب الله است و در نتیجه یک سناریوی مطلوب برای صهیونیست‌ها وقوع جنگ داخلی است که البته این امر بسیار بعید است.

وی با اشاره به اینکه حادثه امنیتی در ضیافت کاخ سفید برنامه‌ریزی شده بود، تصریح کرد: ضیافت سالانه رئیس جمهور آمریکا با خبرنگاران که در دور اول ریاست جمهوری، ترامپ آن را تعطیل کرده بود، یک حادثه امنیتی شکل گرفت؛ این سومین حادثه امنیتی برای ترامپ از زمان رقابت‌های انتخاباتی دور دوم ریاست جمهوری است، ترامپ نیز در همه‌ این موارد سعی کرده که هدف از این اقدامات را افزایش سطح تهدیدهای امنیتی علیه خود معرفی کند، حال حادثه انتخاباتی پنسیلوانیا که گلوله گوش ترامپ را خراشیده بود، متفاوت از دو حادثه بعدی بود، زیرا ترامپ سعی کرده روایت حادثه فعلی و حادثه باشگاه گلف را برای هدف قراردادن خود استفاده کند.

امام جمعه پلدشت با اشاره به ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر افزود: امیدواریم با تکیه بر دستان پرتوان کارگران زحتمکش، گام‌های مؤثری در راستای تحقق این اهداف برداریم، جامعه کارگری بازوی اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی در شهرستان است.

وی با اشاره به ادامه دزدی و غارت دریایی آمریکایی‌ها به شکل محاصره دریایی اظهار کرد: ادامه دزدی و غارت دریایی آمریکایی‌ها به شکل محاصره دریایی بزودی با عملی نظامی و بی‌سابقه پاسخ داده می‌شود.

حجت الاسلام جمشیدی گفت: ایران در جنگ‌های تحمیلی گذشته نشان داده است که آمریکا دیگر با یک دشمن منفعل یا قابل پیش‌بینی روبه‌رو نیست، میانه‌رویی که تاکنون از سوی نیروهای مسلح نشان داده شده فرصتی برای دیپلماسی بوده و به آمریکا اجازه داده تا شرایط ایران برای پایان دائمی جنگ را بیاموزد و بپذیرد.

وی تصریح کرد: اگر لجاجت و توهمات آمریکایی ادامه یابد دشمن باید به زودی انتظار نوعی پاسخ متفاوت به محاصره دریایی مداوم را داشته باشد.