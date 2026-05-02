۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

افزایش شمار صهیونیست‌های زخمی به ۸ هزار و ۵۶۴ نفر

افزایش شمار صهیونیست‌های زخمی به ۸ هزار و ۵۶۴ نفر

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اذعان کرد که از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و جنگ با حزب‌الله شمار زخمی‌های این رژیم به ۸ هزار و ۵۶۴ نفر افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت القدس، آمار منابع صهیونیستی حاکی از افزایش قابل ملاحظه‌ تعداد مجروحان صهیونیست از زمان حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و نیز جنگ با حزب‌الله است.

از زمان شعله ور شدن جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه(۹ اسفند۱۴۰۴) تا نیمه شب یکم می(۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) و نیز حمله به جنوب لبنان در ۱۱ اسفند، تا کنون، تعداد زخمی های رژیم صهیونیستی به ۸ هزار و ۵۶۴ نفر رسید.

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که روز گذشته(جمعه) ۱۵ صهیونیست در حملات حزب الله زخمی شده و به بیمارستان‌ها انتقال داده شدند.

طبق اعلام صهیونیست‌ها، از زمان اعلام آتش بس موقت با لبنان (۱۸ فروردین) تا کنون نیز ۲۴۵ صهیونیست زخمی شدند.

