به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد دادستانی رئیس دانشگاه لرستان به مناسبت روز معلم، پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

دوازدهم اردیبهشت‌ماه، سالروز شهادت استاد فرزانه، شهید آیت‌الله مرتضی مطهری (ره)، یادآور جایگاه و اهمیت مقام والای علم، ایمان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

این روز، بهانه‌ای است برای تعظیم در برابر پیش‌گامان آگاهی، معلمان و استادان فرهیخته‌ای که رسالت تعلیم‌وتربیت را با عشق، تعهد و تخصص، انجام می‌دهند.

فرارسیدن این روز بزرگ را به همه اساتید فرهیخته دانشگاه لرستان، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

اساتید گران‌مایه نظام آموزش عالی کشور، باهمت بلند و پشتکار مثال‌زدنی خویش، در عرصه‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی، ستون‌های استوار پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی را بنا نهاده‌اند.

در حساس‌ترین شرایط کشور، به‌ویژه در روزهای جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، معلمان و اساتید، هرگز از انجام رسالت خود بازنایستادند و همواره در همه شرایط، در میدان آموزش و پژوهش کشور، با همان انگیزه و نشاط علمی، پرچم دانایی را در سرزمین کهن و متمدن ایران، برافراشته نگه داشته‌اند.

تلاش‌های ارزشمند همکاران گرامی عضو هیئت‌علمی در استمرار آموزش، به‌ویژه در عرصه آموزش مجازی در شرایط جنگی کشور، نمادی از تعهد و مسئولیت‌پذیری برای سازندگی علمی کشور است.

بی‌تردید، دستاوردهای مختلف و بزرگ ملی در عرصه‌های علمی و فناورانه، ثمره اندیشه‌ورزی با رویکرد حل مسائل و فداکاری و ایثار عزیزان شاغل در سنگر مقدس تعلیم‌وتربیت است.

یاد و خاطره شهیدان والامقام علم و آموزش عالی کشور به‌ویژه شهدای والامقام جامعه علمی در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان را گرامی می‌داریم؛ آنان که در مسیر دفاع از ایران، «علم» را به «میدان» گره زدند تا وطن، سرافراز و قدرتمند بماند.

راهشان، چراغ هدایتگر مسیر بالندگی و عزت ملت شجاع ایران است.

از درگاه خدای متعال، برای همه اساتید بزرگوار دانشگاه لرستان، سلامتی، عزت، توفیق و تداوم درخشندگی در عرصه علم و اخلاق را مسئلت دارم.