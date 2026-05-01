سرهنگ خیراندیش: رسانه بازتاب‌ دهنده اقتدار ملی ایران در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خیراندیش شامگاه جمعه در قرارگاه رسانهای سردار شهید نائینی با گرامیداشت یاد این شهید والامقام و سخنگوی پیشین سپاه پاسداران، بر نقش کلیدی رسانه در بازتاب اقتدار ملی تأکید کرد و با اشاره به حضور حماسی مردم بهعنوان نماد قدرت ملی، اظهار کرد: حضور مردم، تکمیلکننده کار رسانه است و نمایش این شکوه و عظمت، پرچم افتخار ایران را در جهان برافراشتهتر میکند. رسانه، ابزاری قدرتمند برای بازنمایی حقایق و تقویت انسجام اجتماعی است.
وی با تأکید بر قدرت اعجابانگیز رسانه در عصر کنونی، افزود: یک «توییت» یا «پست رسانهای» میتواند بازتابی جهانی داشته و حتی بر معادلات اقتصادی بینالمللی مانند قیمت نفت و دلار تأثیر بگذارد.
سرهنگ خیراندیش فضای رسانهای را بستری سهبعدی توصیف کرد و گفت: کوچکترین اقدام یا اظهارنظر در این فضا میتواند پیامدهای گستردهای به همراه داشته باشد. نمایش مظلومیت و اقتدار همزمان ملت ایران، دستاوردی است که رسانه آن را جهانی میکند.
وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت همدلی و انسجام ملی، اتحاد را عاملی بنیادین برای نمایش قدرت ملی دانست و تصریح کرد: این اتحاد زیر لوای یک پرچم، مسیر پیروزی نهایی را هموار میسازد.
جانشین فرمانده سپاه مرکزی رشت همچنین با تبریک روز معلم و گرامیداشت یاد شهید مطهری، از سردار شهید نائینی بهعنوان یک «معلم رسانهای» یاد کرد و گفت: این شهید بزرگوار با تربیت دانشجویان متعدد در حوزه رسانه، نقشی کلیدی در پرورش نسلهای آینده فعالان این عرصه ایفا کرد. تکریم چنین شخصیتهایی، گامی ارزشمند در ارتقای جایگاه رسانه در سطح ملی و بینالمللی است.
