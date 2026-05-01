به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه جمعه در تجمعات شبانه در منطقه آزادشهر مشهد، با تجلیل از شهدای انقلاب دفاع مقدس و شهدای مدافع امنیت، حضور مستمر مردم در خیابان‌ها را پیامی قاطع به دنیا دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: ملت ما بیش از شصت شب است که برای پشتیبانی از رهبری و نیروهای مسلح در میدان حضور دارند تا اعلام کنند تا آخرین قطره خون ایستاده‌اند.

وی با اشاره به آمادگی دفاعی ایران، مدعی عقب‌نشینی تجهیزات نظامی آمریکا شد و گفت: ناو هواپیمابر آمریکایی نتوانست به فاصله کمتر از هزار کیلومتری ایران برسد و با شلیک یک موشک بازگشت. ناو دیگر نیز در دریای سرخ پس از آتش‌سوزی، برای تعمیرات یک‌ساله ناچار به ترک منطقه شد.

چمران با مقایسه حوادث اخیر با واقعه طبس در ابتدای انقلاب، تصریح کرد: نظیر معجزه طوفان شن در طبس در جنوب اصفهان و نزدیکی شهرضا تکرار شد. هواپیماها و هلی‌کوپترهایی که برای یک نقشه طراحی شده توسط ترامپ آمده بودند، هدف قرار گرفته و سرنگون شدند که این یک آبروریزی بزرگ برای آن‌ها بود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ایران، لبنان، یمن و عراق را «امت واحده» خواند و افزود: انسجام نیروهای مقاومت و رزمندگان حزب‌الله در مرزهای اسرائیل، به‌زودی دشمنان غدار از جمله ترامپ و نتانیاهو را به زانو درخواهد آورد.