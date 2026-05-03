سیستم اطفای حریق، جان مرد مشهدی را نجات داد 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار وحید باخدا اظهار کرد: گزارش آتشسوزی همراه با محبوس شدن یک فرد در یک واحد مسکونی واقع در بلوار کوثر شمالی ۱ به تلفن ۱۲۵ اعلام شد.
مدیر روابط عمومی آتشنشانی مشهد افزود: با توجه به حضور فرد در داخل منزل و احتمال گسترش سریع دود و آتش، نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی با اشاره به جزئیات این حادثه تصریح کرد: آتشنشانان در محل مشاهده کردند که حریق از راهروی منزل مسکونی شروع شده و در حال سرایت به اتاقهای مجاور بوده است، این در حالی بود که یک آقای ۴۰ ساله در اتاق خواب گرفتار شده بود.
باخدا خاطرنشان کرد: خوشبختانه پیش از گسترش کامل شعلهها، سیستم اطفای حریق (اسپرینکلر) نصبشده در سقف راهرو به موقع وارد مدار شده و با پاشش آب، شعلههای آتش را به طور کامل خاموش کرد. این اتفاق مانع از سرایت حریق به اتاقخواب و گرفتار شدن فرد در میان دود و آتش شد.
مدیر روابط عمومی آتشنشانی مشهد ادامه داد: آتشنشانان پس از ورود به منزل، ضمن ایمنسازی کامل، فرد مذکور را که دچار دودگرفتگی سطحی شده بود از محل خارج کرده و برای اطمینان از وضعیت سلامت، تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ دادند.
وی با اعلام اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت، تأکید کرد: این اتفاق نشان داد که تجهیز منازل مسکونی به سیستمهای اطفای خودکار تا چه اندازه میتواند در حفظ جان شهروندان مؤثر باشد. علت اولیه وقوع این آتشسوزی توسط کارشناسان در دست بررسی است.
