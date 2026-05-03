ظرفیتی معطر که باید دیده شود!/ گل محمدی خراسان جنوبی مشتری ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: اردیبهشت ماه که فرا می رسد گویی بر زمین فرش صورتی رنگ انداخته اند که عطر بی نظیر آن نیز در فضا پراکنده می شود و این زیبایی در خراسان جنوبی بسیار پرتکرار ثبت شده است

از باغات گل محمدی سخن می گوییم که در بهاران زیبا هم زیبایی به استان می بخشد و هم ظرفیتی برای تولید و اشتغال پدید می آورد ولی به نظر می رسد هنوز آنگونه که باید از این فرصت استفاده نشده و تنها به تولید گلاب آن هم به صورت سنتی اکتفا شده است.

از طرف دیگر هزینه های تولید باعث شده که برخی از تولیدکنندگان گل محمدی در استان با مشکلات زیادی رو به رو شوند.

محمد بلوچی از تولیدکنندگان گل محمدی در شهرستان سربیشه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من امسال گل محمدی از باغم برداشت نمی‌کنم چرا که انتفاعی برای من با توجه به وضعیت بازار ندارد.

تولید گل محمدی سود دهی ندارد

وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز شرایط برای همینگونه بوده است، بیان کرد: هزینه کارگر و هزینه حمل و نقل بسیار بالا رفته است و از این جهت تولید برای ما سوددهی ندارد.

بلوچی بیان کرد: در حال حاضر قیمت پایه هر کیلو گل محمدی آن هم خریدار عمده ۱۲۰ هزار تومان است و از طرف دیگر هزینه کارگر در هر روز ۶۰۰ – ۷۰۰ هزار تومان است و در واقع ۶۰-۷۰ درصد از قیمت فروش در همان ابتدا برای هزینه کارگر داده می شود.

بلوچی گفت: در سال های گذشته فروش به خرده فروش انتفاع داشت ولی الان اینگونه نیست و من علی رغم اینکه بستر کار و سرسبزی باغ های گل من وجود دارد ولی قصدی برای برداشت ندارم.

وی با اشاره به اینکه چند سال با کاشان قرارداد داشتم، افزود: آن ها با من خوب کار می کردند و پول نیز به موقع می دادند.

برنامه هایی که به نتیجه نرسید

بلوچی یادآور شد: من از سطح ۱.۳ هکتار زمین روزانه ۶۰۰ کیلو گل محمدی برداشت می کردم.

احمدرضا صداقتی از تولید کنندگان گل محمدی در شهرستان درمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من در محدوده قنات سلمان آباد تولید گل محمدی انجام می دهم و کار را از محوطه خانه شروع کردم و بعد گسترش دادم.

نبود نیروی کار مشکل برداشت گل محمدی

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته در ۵ هکتار تولید گل محمدی داشتم، بیان کرد: اما متأسفانه به واسطه نبود نیروی انسانی کافی نتوانستم کار در این ۵ هکتار را ادامه دهم و تولید از نظر سطح زیر کشت بسیار کاهش یافته است

صداقتی ادامه داد: الان بیشتر بر تولید غنچه گل محمدی و سپس تولید گلاب کار می کنم.

وی با اشاره به اینکه من به دنبال تولید اسانس بودم، بیان کرد: به نظرم به واسطه تولیدکنندگان متعدد تولید گلاب الان به صرفه نیست و باید به سمت تولید اسانس برویم که البته در این مسیر موانعی وجود دارد که باید توسط متولیان رفع شود.

تولیدکننده گل محمدی با اشاره به اینکه ما در واقع مجاهدان عرصه کشاورزی هستیم، گفت: متأسفانه گل محمدی به صورت مکانیزه برداشت نمی شود که این موضوع یکی از موانع و مشکلات اساسی است.

صداقتی تأکید کرد: اگر بحث تولید اسانس از گل محمدی و صادرات آن را پیگیری کنیم، مطمئن هستم که ارزآوری برای کشور خواهد داشت.

جواد درویشی مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گل محمدی یکی از انواع گیاهان دارویی محسوب می‌شود که سابقه‌ای کهن در کشور ما دارد و امروزه علاوه بر تولید گلاب، در صنایع دارویی، عطرسازی، فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی و صنایع غذایی هم استفاده می‌شود.

وی افزود: از این رو گل محمدی به دلیل خواص متعددی که دارد، جزو یکی از گیاهان دارویی ارزشمند به شمار می‌رود و همواره دارای اهمیت بالایی است.

درویشی تأکید کرد: استخراج گلاب از گل محمدی یکی از تولیدات مهم اقتصادی کشور بوده، بـه طوری کـه هـر ساله گلاب تولید شده و اسانس حاصل از آن علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور نیز صادر می شود.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: گل محمدی به دلیل تحمل کم‌آبی و باردهی سریع، کاشت و نگهداری آسان یکی از مناسب‌ترین گونه‌های قابل کشت در استان به شمار می‌رود و همچنین می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، رفع بیکاری و درآمدزایی در این منطقه باشد.

۱۵ درصد افزایش تولید گل محمدی

درویشی بیان کرد: سطح زیر کشت گل محمدی ۴۲۶.۶ هکتار و پیش بینی می شود تولید امسال گل محمدی به صورت گل تر دو هزار تن باشد، که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش تولید خواهیم داشت.

وی اظهار کرد: بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی سربیشه (۱۹۸هکتار)، قاین (۴۶.۷هکتار)، زیرکوه (۴۸.۲ هکتار)، درمیان (۴۱.۵ هکتار)، نهبندان (۲۵.۲ هکتار).

جواد درویشی مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت:تعداد بهره بردار ۴۹۷ نفر است و ۵۰ درصد محصول تولیدی به خارج از استان و کشور به صورت گل تر، غنچه و گل خشک صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه برداشت گل محمدی از اوایل اردیبهشت تا نیمه خرداد ماه است، یادآور شد: فرآورده های گل محمدی شامل گلاب، اسانس، گلبرگ خشک و غنچه خشک است و تعداد واحدهای فرآوری در سطح استان ۷۸ واحد شامل ۶ واحد مکانیزه و ۷۲ واحد سنتی است.

خداوند در خراسان جنوبی پتانسیل های زیادی قرار داده است که با استفاده از آن می توان زمینه ساز رونق اقتصادی به ویژه برای جوامع محلی ایجاد به شرط آنکه قدر بدانیم و برنامه ریزی دقیق برای آن داشته باشیم.