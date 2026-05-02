«معلمان کشوردوست»؛ اجتماع بزرگ معلمان و تجدید میثاق با ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیهای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری و تبریک روز معلم، از عموم ملت شریف ایران، بهویژه فرهنگیان فرهیخته و معلمان ارجمند برای حضور منسجم و آگاهانهٔ خویش در «اجتماع بزرگ بیعت معلمان» دعوت کرد.
متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:
دوازدهم اردیبهشت، مصادف با سالروز شهادت حکیم فرزانه و احیاگر اندیشهٔ دینی، استاد شهید مرتضی مطهری (رحمهالله علیه)، فرصتی مغتنم برای بازخوانی جایگاه تاریخی، فلسفی و تمدنی معلم بهمثابهٔ مرزبان هویت و معمار بنای تمدن نوین اسلامی است. در گفتمان تعالیبخش انقلاب اسلامی، معلم، نهتنها انتقالدهندهٔ دانش، که راهبر عقلانیت دینی و زمینهساز تحقق گفتمان عدالت به شمار میرود؛ اوست که نسلها را با سهگانهٔ جاوید «حقیقت، اخلاق، معنا» پیوند میزند و رسالت خویش را بهعنوان سفیر تسخیرناپذیر دانایی به انجام میرساند.
در عرصهٔ خطیر جنگ شناختی و ترکیبی دشمن، این پاسدارانِ سپیدهٔ آگاهی، بیهیاهو و با ایمانی راسخ، مأموریت الهی خود را در صیانت از سرمایهٔ انسانی کشور و حراست از کیان هویتی ملت تداوم بخشیدهاند. ایشان معماران فردا و تجسم عینی «رویش در ریشه» هستند؛ قهرمانان خاموشی که بیادعا در سنگر تعلیم و تربیت به سازندگی روح و اندیشهٔ نسلهای آتی اشتغال دارند و بهراستی که تمدن، از آستان کلاس ایشان آغاز میشود.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری و تبریک روز معلم، از عموم ملت شریف ایران، بهویژه فرهنگیان فرهیخته و معلمان ارجمند دعوت مینماید تا با حضور منسجم و آگاهانهٔ خویش در «اجتماع بزرگ بیعت معلمان»، بار دیگر با آرمانهای والای امام راحل (ره) و رهبر حکیم و فرزانهٔ انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)، تجدید میثاق نمایند.
بیتردید این حضور شکوهمند، تجلیبخش بلوغ فکری «نسل مطهری» و تداومبخشِ راه راویان حقیقت و دانایی خواهد بود.
شنبه، ۱۲ اردیبهشتماه، ساعت ۲۰ در میادین سراسر کشور و در تهران خیابان کشوردوست مقابل مقتل امام شهید.
