سامانه بارشی وارد ایلام شد

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از عبور یک سامانه ناپایدار زودگذر از اوایل شنبه و گفت: در برخی نواحی، به‌ویژه شمال استان، رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این سامانه تا اواخر روز در استان باقی می‌ماند، افزود: احتمال رخداد رگبارهای غالباً پراکنده و نقطه‌ای، به‌ویژه در نواحی شمالی، وجود دارد.

احمدی نژاد ادامه داد: این بارش‌ها ممکن است با رعد و برق همراه باشند و اگرچه حجم کلی بارش‌ها بالا نیست، اما شدت لحظه‌ای آن‌ها می‌تواند باعث ایجاد آبگرفتگی‌های موقت در برخی نقاط شود.

وی افزود: از اواخر روز به بعد، این سامانه از استان خارج می‌شود و وضعیت جوی آرام‌تر خواهد شد؛ همجنین پس از خروج این سامانه، روند دمای هوا از امروز تا روز یکشنبه افزایشی خواهد بود.

احمدی‌نژاد تأکید کرد: حدود ۳ تا ۴ درجه سانتی‌گراد افزایش دما در این بازه زمانی مورد انتظار است که این روند افزایشی دما، به تدریج هوا را به حالت متعادل‌تری نزدیک می‌کند و پایان‌دهنده‌ دوره‌ خنک‌سالی موقت خواهد بود.