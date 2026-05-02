  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۶

سامانه بارشی وارد ایلام شد

سامانه بارشی وارد ایلام شد

ایلام - کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به اینکه سامانه بارشی وارد استان شده است، گفت: بارش ها به صورت پراکنده است.

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از عبور یک سامانه ناپایدار زودگذر از اوایل شنبه و گفت: در برخی نواحی، به‌ویژه شمال استان، رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این سامانه تا اواخر روز در استان باقی می‌ماند، افزود: احتمال رخداد رگبارهای غالباً پراکنده و نقطه‌ای، به‌ویژه در نواحی شمالی، وجود دارد.

احمدی نژاد ادامه داد: این بارش‌ها ممکن است با رعد و برق همراه باشند و اگرچه حجم کلی بارش‌ها بالا نیست، اما شدت لحظه‌ای آن‌ها می‌تواند باعث ایجاد آبگرفتگی‌های موقت در برخی نقاط شود.

وی افزود: از اواخر روز به بعد، این سامانه از استان خارج می‌شود و وضعیت جوی آرام‌تر خواهد شد؛ همجنین پس از خروج این سامانه، روند دمای هوا از امروز تا روز یکشنبه افزایشی خواهد بود.

احمدی‌نژاد تأکید کرد: حدود ۳ تا ۴ درجه سانتی‌گراد افزایش دما در این بازه زمانی مورد انتظار است که این روند افزایشی دما، به تدریج هوا را به حالت متعادل‌تری نزدیک می‌کند و پایان‌دهنده‌ دوره‌ خنک‌سالی موقت خواهد بود.

کد مطلب 6817227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

