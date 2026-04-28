به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین نرخ‌های اعلامی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ایران در روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در حالی دلار آمریکا همچنان در کانال ۱۴۰ هزار تومان در حال نوسان است که روند افزایشی آن طی هفته‌های اخیر با شیبی بسیار ملایم و کم‌نوسان ادامه دارد.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت فروش دلار آمریکا امروز به ۱۴۰ هزار و ۹۷۹ تومان رسیده و نرخ خرید آن نیز ۱۳۹ هزار و ۷۱۰ تومان ثبت شده است. این در حالی است که دلار از زمان ورود به کانال ۱۴۰ هزار تومان تاکنون افزایش محدودی را تجربه کرده و حرکت آن بیشتر به‌صورت تدریجی و نامحسوس بوده است.

بررسی روند بازار از حدود ۲۰ فروردین ماه نشان می‌دهد دلار پس از ورود به این کانال قیمتی، به‌جای تجربه جهش‌های ناگهانی، با افزایش‌های آهسته و پیوسته همراه شده است؛ روندی که برخی معامله‌گران از آن به عنوان حرکت خزنده قیمت در بازار ارز یاد می‌کنند.

در سایر ارزهای مهم نیز امروز نوسانات محدود مشاهده شد. قیمت فروش یورو به ۱۶۵ هزار و ۳۷۹ تومان رسید و درهم امارات نیز با نرخ فروش ۳۸ هزار و ۳۸۸ تومان معامله شد. یوان چین با قیمت فروش ۲۰ هزار و ۶۵۵ تومان و روبل روسیه با نرخ هزار و ۸۸۳ تومان از دیگر ارزهایی بودند که تغییرات جزئی را ثبت کردند.

در میان ارزهای آسیایی نیز هزار وون کره جنوبی با نرخ فروش ۹۵ هزار و ۶۸۶ تومان و یکصد ین ژاپن با قیمت ۸۸ هزار و ۴۹۸ تومان معامله شد؛ ارقامی که بیانگر نوسانات محدود در بازار ارز طی معاملات امروز است.

فعالان بازار معتقدند رفتار فعلی دلار در کانال ۱۴۰ هزار تومان بیش از آنکه ناشی از شوک‌های ناگهانی باشد، نتیجه افزایش‌های تدریجی و آرام قیمت‌هاست؛ موضوعی که باعث شده روند صعودی دلار برای بخشی از فعالان اقتصادی چندان محسوس نباشد، اما در مجموع نشان‌دهنده حرکت آهسته بازار به سمت سطوح بالاتر قیمتی است.

شایان ذکر است که نرخ حواله بر اساس عملکرد روز کاری گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار حواله ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.

جدول زیر شامل نرخ سایر ارزهای مهم بر حسب ریال است.