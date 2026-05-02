به گزارش خبرنگار مهر، وحید نیکروش صبح شنبه در نشست کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر با حضور مسئولان سازمان همیاریهای شهرداری استان فارس و با هدف تبادل تجربیات و بررسی شیوههای جدید اجرای آسفالت حفاظتی اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی بوشهر و فرسایش سریع سطح آسفالت در برخی مناطق، استفاده از فناوریهای نوین از جمله روکش حفاظتی میتواند موجب صرفهجویی در هزینههای نگهداری و افزایش رضایت شهروندان شود.
وی گفت: کمیسیون عمران شورا رویکردی علمی و اجرایی را در پیش گرفته است تا تمام پروژههای شهری با بهرهگیری از دانش فنی روز و انتخاب مشاوران ذیصلاح انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بوشهر همچنین به تخصیص بودجه ویژه برای ساماندهی معابر اشاره کرد و افزود: با توجه به حمایت شورای اسلامی شهر از اجرای طرحهای عمرانی، لازم است از ظرفیتهای جدید برای ارتقای کیفیت آسفالت در سطح شهر استفاده شود تا پایداری زیرساختها افزایش یافته و سیمای شهری بهبود یابد.
وی اظهار داشت: هدف نهایی این رویکرد، تسهیل تردد شهروندان، افزایش ایمنی معابر و استفاده بهینه از منابع عمرانی شهر است.
بر اساس تصمیم این نشست، مقرر شد سازمان همیاریهای شهرداری فارس، تجربیات فنی خود در اجرای طرحهای مشابه را در اختیار مدیریت شهری بوشهر قرار دهد و با انتخاب مشاور متخصص، روش های پیشنهادی جهت استفاده از روکشهای حفاظتی نوین در معابر شهر بوشهر بررسی و ارزیابی کارشناسی شود.
در این جلسه، طرح «آسفالت روکش حفاظتی» پیشگیرانه که پیشتر در برخی از کلانشهرها از جمله تهران و شیراز اجرا شده و نتایج مثبتی در کاهش هزینهها، افزایش عمر آسفالت و بهبود کیفیت زیرساختهای شهری داشته است، مورد بحث و ارزیابی اعضا قرار گرفت.
نظر شما