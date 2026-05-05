حسن نتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه عمران شهری اظهار کرد: در راستای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و رفع مشکلات معابر فرسوده، تخصیص ۲ هزار تن قیر یارانه‌ای برای هفت شهر شهرستان بابل به تصویب رسید.

وی افزود: این اقدام در پی رایزنی‌ها و جلسات مستمر با مسئولان ذی‌ربط انجام شد و می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند آسفالت‌ریزی و ساماندهی معابر شهری ایفا کند.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست مشترک بررسی مسائل حوزه انتخابیه تصریح کرد: در این جلسه، موضوعاتی از جمله بهسازی معابر، آسفالت مسیرهای خاکی و ارتقای زیرساخت‌های شهری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت با تخصیص این میزان قیر در گام نخست موافقت شد.

نتاج خاطرنشان کرد: توزیع و استفاده هدفمند از این قیر می‌تواند گام مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود سیمای شهری بابل باشد.