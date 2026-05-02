به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، این در حالی است که این سازمان سعی در متنوع سازی شرکت های هوش مصنوعی دارد که در سراسر بخش نظامی با آنها همکاری کنند.

در بیانیه پنتاگون به طور خاص آنتروپیک که قبلا با آن درباره اقدامات محافظتی ابزارهای هوش مصنوعی اختلاف داشت، مستثنی شده است. پنتاگون این استارت آپ هوش مصنوعی را که به طور گسترده در سراسر وزارت دفاع به کار می رفت به عنوان یک خطر زنجیره تامین ذخایر معرفی و استفاده از آن را در سازمان و پیمانکارانش منع کرد.

اسپیس ایکس، اوپن ای آی، گوگل، انویدیا، رفلکشن، مایکروسافت و آمازون وب سرویسز که برخی از آنها در حال حاضر با پنتاگون همکاری می کنند، در محیط های شبکه ای سطح تاثیر شش و هفت پنتاگون به کار می روند تا دسترسی ارتش به محصولاتشان را فراهم کنند.

پلتفرم هوش مصنوعی اصلی پنتاگون GenAI.mil نام دارد که بیش از ۱.۳ میلیون پرسنل وزارت دفاع از آن استفاده می کنند. گوگل که هم اکنون در پنتاگون مورد استفاده است، قراردادی با وزارت دفاع امضا کرده که به آن اجازه استفاده از مدل های هوش مصنوعی برای فعالیت های طبقه بندی شده را می دهد.