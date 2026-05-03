۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

اوپن ای آی همنشین دیجیتالی ساخت

کد نویسی خلاق اکنون بسیار جذاب تر شده است. اوپن ای آی همنشین های دیجیتالی در اپ «کدکس» که ابزار عامل هوش مصنوعی برای کمک به کد نویسی است را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این همنشین های انیمیشنی انتخابی خودشان کد نویسی انجام نمی دهند، بلکه به عنوان یک لایه شناور عمل می کنند که می توانند به افراد نشان دهند هوش مصنوعی «کدکس» مشغول انجام چه پروژه ای است و هنگامیکه کدکس فعالیتی را تکمیل می کند یا نیاز به داده ورودی درباره موضوعی دارد، به کاربر هشدار می دهند.

این ویژگی های جدید به توسعه دهندگان اجازه می دهند زنجیره های فعال هوش مصنوعی «کدکس» را بدون خروج از اپلیکیشن ببینند.

کاربران می توانند «pet/»را در اپ کدکس تایپ کنند تا همنشین دیجیتال را احضار یا مرخض کنند. در اپ مذکور می توان از بین هشت گزینه همنشین، یکی ر انتخاب کرد.البته همچنین کاربر می تواند هم نشین دیجیتال مورد نظر خود را با کمک هوش مصنوعی با دستور «hatch/»انتخاب کند.

کاربران اولیه این قابلیت هم اکنون چند گزینه مختلف آپلود کرده اند و حتی برخی نسخه ها مربوط به «مایکروسافت Clippy» است. این همنشین های دیجیتال هم اکنون در نسخه های ویندوز و «مک او اس» وجود دارند.

شیوا سعیدی

