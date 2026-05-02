خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها، حامد عرب زاده: جزیره خارگ، نقطه‌ای راهبردی در خلیج فارس، نه‌تنها به‌واسطه اهمیت اقتصادی‌اش شناخته می‌شود، بلکه در دل خود روایت‌هایی از ایستادگی و تعهد معلمانی را جای داده که در شرایط خاص جغرافیایی، بار آموزش نسل آینده را بر دوش می‌کشند. روز معلم، فرصتی است برای مرور این تلاش‌های کمتر دیده‌شده.

شرایط زیستی در جزیره خارگ با بسیاری از نقاط کشور متفاوت است؛ فاصله از سرزمین اصلی، محدودیت‌های زیرساختی و شرایط اقلیمی خاص، چالش‌هایی را پیش روی ساکنان قرار داده است.

در این میان، معلمان به‌عنوان ستون‌های اصلی نظام آموزشی، با تکیه بر خلاقیت و تعهد، تلاش کرده‌اند کیفیت آموزش را در سطحی قابل قبول حفظ کنند.

برخی از معلمان این جزیره معتقدند که تدریس در خارگ، فراتر از انتقال مفاهیم درسی است و نقش تربیتی و حمایتی آن‌ها برای دانش‌آموزان پررنگ‌تر از سایر مناطق است.



تقویت زیرساخت‌های آموزشی

بخشدار ویژه خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک روز معلم، نقش فرهنگیان در توسعه پایدار این جزیره را کلیدی توصیف کرد و اظهار داشت: معلمان در خارگ نه‌تنها مسئول آموزش، بلکه نقش‌آفرینان اصلی در ارتقای سرمایه اجتماعی و فرهنگی منطقه هستند.

با توجه به موقعیت جغرافیایی خارگ، توجه به زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی معلمان از اولویت‌های مدیریت محلی است و تلاش شده با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، بخشی از این نیازها برطرف شود نگهدار حسین پور با اشاره به شرایط خاص جزیره افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی خارگ، توجه به زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی معلمان از اولویت‌های مدیریت محلی است و تلاش شده با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، بخشی از این نیازها برطرف شود.

بخشدار ویژه خارگ همچنین از برنامه‌ریزی برای بهبود امکانات مدارس خبر داد و گفت: ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، تأمین تجهیزات کمک‌آموزشی و حمایت از معلمان بومی و غیربومی، در دستور کار قرار دارد تا شرایط برای آموزش مطلوب‌تر فراهم شود.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های معلمان این جزیره تصریح کرد: روز معلم فرصتی است تا از زحمات افرادی تقدیر کنیم که با وجود محدودیت‌ها، چراغ دانایی را در این نقطه راهبردی کشور روشن نگه داشته‌اند.





معلمانی که چند نقش را همزمان ایفا می‌کنند

در مدارس خارگ، معلمان اغلب وظایفی فراتر از چارچوب رسمی خود بر عهده دارند. از مشاوره تحصیلی گرفته تا ایجاد انگیزه در دانش‌آموزانی که با محدودیت‌های محیطی مواجه‌اند، همه بخشی از مسئولیت روزمره آنان است.

در سال‌های اخیر تلاش شده با به‌روزرسانی امکانات آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های نوین، کیفیت آموزش در خارگ ارتقا یابد و دانش‌آموزان از فرصت‌های برابر آموزشی بهره‌مند شوند رئیس آموزش و پرورش خارگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت روز معلم، اظهار کرد: فرهنگیان خارگ با وجود همه محدودیت‌ها، با روحیه‌ای جهادی در مسیر تعلیم و تربیت گام برمی‌دارند و این موضوع مایه افتخار نظام آموزشی کشور است.

حمید مال الهی با اشاره به وضعیت مدارس در این جزیره افزود: در سال‌های اخیر تلاش شده با به‌روزرسانی امکانات آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های نوین، کیفیت آموزش در خارگ ارتقا یابد و دانش‌آموزان از فرصت‌های برابر آموزشی بهره‌مند شوند.

رئیس آموزش و پرورش خارگ ادامه داد: همکاری خانواده‌ها و مجموعه‌های مستقر در جزیره، نقش مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی داشته و این هم‌افزایی، زمینه‌ساز موفقیت‌های قابل توجهی برای دانش‌آموزان شده است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش معلمان تصریح کرد: روز معلم، یادآور ارزش و جایگاه والای معلم در جامعه است و امیدواریم با حمایت‌های بیشتر، بتوانیم مسیر رشد و تعالی آموزش در خارگ را هموارتر کنیم.



روز معلم؛ فرصتی برای دیده شدن تلاش‌ها

روز معلم در خارگ، حال‌وهوایی متفاوت دارد. دانش‌آموزان با امکانات محدود، اما با خلاقیت و علاقه، تلاش می‌کنند از معلمان خود قدردانی کنند. برگزاری مراسم‌های ساده اما صمیمی در مدارس، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان معلمان و دانش‌آموزان است.

کارشناسان حوزه آموزش بر این باورند که توجه به مناطق خاصی مانند خارگ، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حمایت‌های هدفمند است تا معلمان بتوانند با انگیزه بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

لزوم نگاه ویژه به آموزش در مناطق خاص از منظر کارشناسان

کارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت توجه به مناطق کمتر برخوردار، اظهار کرد: جزیره خارگ به‌عنوان یک منطقه خاص، نیازمند سیاست‌گذاری متفاوت در حوزه آموزش است و نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای همه مناطق کشور پیچید.

علیرضا زارع با تأکید بر نقش معلمان در این مناطق افزود: معلمان در خارگ با چالش‌هایی همچون دوری از خانواده، محدودیت امکانات و شرایط اقلیمی روبه‌رو هستند و همین موضوع ضرورت حمایت‌های انگیزشی و معیشتی را دوچندان می‌کند.

این کارشناس حوزه آموزش و پرورش ادامه داد: اگر به دنبال عدالت آموزشی هستیم، باید زیرساخت‌های فناورانه، امکانات کمک‌آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی معلمان در چنین مناطقی تقویت شود.

زارع خاطرنشان کرد: روز معلم فرصت مناسبی است تا توجه سیاست‌گذاران به نقش کلیدی معلمان در مناطق خاص جلب شود و گام‌های عملی‌تری برای بهبود شرایط آنان برداشته شود.

جزیره خارگ، نمونه‌ای از نقاطی است که در آن، مفهوم معلمی معنایی فراتر از یک شغل پیدا می‌کند. در روز معلم، قدردانی از این تلاش‌ها، نه‌تنها یک وظیفه فرهنگی، بلکه گامی در جهت تقویت نظام آموزشی در مناطق کمتر دیده‌شده کشور است.