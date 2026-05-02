به گزارش خبرنگار مهر، مهشید چایچی پزشک و دکترای تخصصی طب ایرانی و سرپرست معاونت توسعه سلامت مرکز طب ایرانی و مکمل، در یادداشتی که در اختیار خبرنگار مهر قرار داد، در رابطه با اقدامات خدمات طب ایرانی در طول جنگ توضیح داده است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
در دوره جنگ تحمیلی سوم، برای ایجاد انسجام و هماهنگی میان نهادهای مرتبط با حوزه طب ایرانی در شرایط خاص، مجموعهای از اقدامات ساختاری و ارتباطی اجرا شد. این اقدامات در سه محور اصلی دنبال شد:
همکاری بیننهادی
پیشنهاد به بنیاد برکت برای استفاده از ظرفیت پزشکان متخصص طب ایرانی.
برقراری تعامل منظم با انجمن علمی طب ایرانی بهمنظور برنامهریزی محتوای تخصصی، تهیه بستههای آموزشی و هماهنگی برای برگزاری وبینارهای کوتاه ویژه شرایط بحران.
تبادل اطلاعات با دانشگاههای علوم پزشکی دارای سلامتکده فعال در خصوص وضعیت نیرو، ظرفیت ارائه خدمت، چالشهای میدانی و نیازهای اجرایی.
تشکیل ساختار تخصصی بحران
تشکیل کارگروه تخصصی «طب ایرانی در شرایط بحران» با حضور نمایندگانی از مرکز، انجمن علمی و چند دانشگاه علوم پزشکی، با هدف بررسی ظرفیتهای موجود، تعیین اولویتها و تدوین چارچوب اجرایی خدمات.
هماهنگی میدانی با سلامتکدهها
اعلام آمادهباش سلامتکدههای طب ایرانی و متخصصان برای ارائه خدمات مشاورهای و مراقبتی متناسب با نیازهای مراجعهکنندگان در شرایط بحران.
اقدامات آموزشی و اطلاعرسانی عمومی
کارگاههای آموزشی آنلاین و حضوری با موضوعاتی چون: اصول تغذیه سالم در بحرانها، مدیریت استرس و خواب با رویکرد طب ایرانی، حفظ سلامت روان و جسم در شرایط بحران، اجرای کمپینهای اطلاعرسانی در رسانههای رسمی و شبکههای اجتماعی در خصوص آرامسازی اعصاب در بحران، پاکسازی بدن، تقویت قوای طبیعی و هماهنگی برای حضور متخصصان طب ایرانی در برنامههای آموزشی سلامتمحور در صدا و سیما برگزار شده است.
اقدامات درمانی و حمایتی
فعالسازی کلینیکهای طب ایرانی در دانشگاههای علوم پزشکی جهت مشاوره حضوری و تلفنی به افراد آسیبدیده در بحرانها.
ارائه خدمات مشاوره طب ایرانی در زمینههای تغذیه، خواب، اضطراب و دردهای مزمن در شرایط بحران.
حضور داوطلبانه متخصصان و دستیاران طب ایرانی در برخی میادین و اجتماعات.
تهیه و انتشار راهنمای خودمراقبتی و تابآوری در طب ایرانی
بهمنظور افزایش آگاهی عمومی و توانمندسازی خانوادهها در شرایط خاص بحران، مرکز طب ایرانی و مکمل اقدام به تدوین و انتشار یک بسته آموزشی جامع با عنوان «راهنمای خودمراقبتی، تقویت و تابآوری در طب ایرانی» کرد. این بسته آموزشی در قالب یک جزوه رسمی منتشر شد و هدف آن ارتقای تابآوری زیستی روانی در گروههای مختلف جامعه است.
محتوای این راهنما شامل محورهای زیر است:
توصیههای عملی برای مدیریت ورودیهای ذهنی و کاهش تنشهای هیجانی.
راهنمای بهداشت خواب و تنظیم چرخه خواب برای تقویت سیستم عصبی و ایمنی.
مجموعهای از فعالیتهای آرامبخش خانگی، خانوادگی و فرهنگی برای کاهش اضطراب.
توصیههای کاربردی در زمینه رایحهدرمانی طبیعی و کاهش بیقراری.
راهنمای تغذیه و دمنوشهای مفید برای تقویت دل و جان در شرایط بحرانی.
معرفی خوراکیها، نوشیدنیها و مقویهای سریعالاثر برای افزایش پایداری جسمیروانی در اعضای تیمهای درمانی و خانوار.
ارائه دستورهای تکمیلی در پیوستها شامل: تنفس طبی، شربتهای آرامبخش، شیره بادام، دمنوشهای منتخب و موارد احتیاط.
همکاری با انجمن علمی طب سنتی ایران
مشارکت در برگزاری وبینارهای تخصصی برای جامعه علمی کشور در حوزه طب ایرانی و بحران.
تدوین بستههای آموزشی ویژه مدیریت سلامت در بحران با مشارکت اعضای هیئت علمی انجمن.
حمایت از تداوم فعالیتهای علمی و پژوهشی در شرایط بحران
در راستای جلوگیری از اختلال در روند علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و با هدف حفظ پویایی پژوهشی جامعه طب ایرانی در شرایط «جنگ تحمیلی سوم»، کمیته پژوهش انجمن علمی طب سنتی ایران طرح پایلوت «مشاوره پژوهشی رایگان» را اجرا کرد. در این طرح، دانشجویان دکتری طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی از مشاوره آنلاین در حوزههای انتخاب موضوع، مرور ادبیات، طراحی روش تحقیق، بازبینی پروپوزال و هدایت در نگارش پایاننامه و مقاله بهرهمند میشوند.
آغاز همکاری متخصصان طب ایرانی با سامانه ملی ۴۰۳۰ در ارائه مشاوره سلامت
به منظور ارتقای دسترسی مردم به خدمات مشاورهای در شرایط بحران و پاسخگویی سریعتر به نیازهای سلامت جامعه، هماهنگیهای لازم میان مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، سامانه ملی ۴۰۳۰ و بنیاد برکت انجام شد و فرایند جذب متخصصان طب ایرانی برای ارائه مشاوره تلفنی آغاز گردید. پیش از آغاز رسمی مشاورههای تخصصی، تعدادی از پزشکان متخصص در حال ارائه مشاوره عمومی سلامت در این سامانه هستند تا زیرساختها و روند پاسخگویی برای ارائه خدمات تخصصی نهایی شود.
