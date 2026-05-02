روز معلم؛ بزرگداشت وارثان دانایی و معماران فردای ملت

به گزارش خبرنگار مهر، روز معلم، تنها یک مناسبت در تقویم نیست؛ روز تجلیل از انسانهایی است که رسالت بزرگ ساختن آینده را بر دوش میکشند. معلمان، همان چراغهای فروزانی هستند که در تاریکی جهل، راه دانایی را روشن میکنند و نسلها را به سوی پیشرفت، عزت و سربلندی هدایت میکنند. آنان با دستانی سرشار از مهر و ذهنی آکنده از دانش، نهتنها درس کتاب، بلکه درس زندگی، اخلاق، مسئولیت و انسانیت میآموزند.
هر جامعهای که به معلم خود احترام بگذارد، در حقیقت به آینده خود احترام گذاشته است. زیرا معلم، تربیتکننده سرمایه انسانی و بنیانگذار تمدن است. هیچ پیشرفتی بدون آموزش ممکن نیست و هیچ آموزشی بدون حضور معلم معنا پیدا نمیکند. از همین رو، جایگاه معلم فراتر از یک شغل، یک رسالت الهی و تمدنساز است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای، همواره بر عظمت جایگاه معلم تأکید کردهاند. ایشان فرمودند: «معلمان، پرورشدهنده مهمترین سرمایه یک ملت یعنی سرمایه انسانی هستند.»
این سخن، نشاندهنده اهمیت بیبدیل نقش معلمان در شکلگیری هویت ملی، فرهنگی و علمی جامعه است. معلم، تنها آموزشدهنده علوم نیست؛ او پرورشدهنده شخصیت، اعتماد به نفس و آرمانخواهی نسل آینده است.
ایشان همچنین فرمودهاند: «بدون تعارف میگویم، معلم پایهریز تمدن نوین است.»
این تعبیر، جایگاه معلم را در بالاترین سطح ممکن ترسیم میکند؛ جایی که ساختن تمدن آینده، از کلاس درس آغاز میشود. هر تخته سیاه، سنگری برای مبارزه با جهل است و هر معلم، فرماندهای در میدان آگاهی.
در فرهنگ اسلامی نیز معلمی شغل انبیاست؛ چراکه پیامبران الهی نیز آموزگاران بزرگ بشریت بودند. معلمان با صبر و فداکاری، مسیر رشد را برای فرزندان این سرزمین هموار میکنند و با تربیت نسلی آگاه، مستقل و توانمند، ضامن عزت کشور میشوند.
رهبر انقلاب در بیانی دیگر، ارزش کار معلم را چنین توصیف کردند: «نقش معلمان دلسوز در پیشرفت جامعه، از تبدیل خاک به طلا با ارزشتر است.»
این نگاه، نشان میدهد که اثرگذاری معلم تنها در یک کلاس یا یک سال تحصیلی خلاصه نمیشود، بلکه آینده یک ملت را رقم میزند. معلم، ذهن میسازد، شخصیت میپروراند و جامعه را از درون متحول میکند.
روز معلم، فرصتی است تا جامعه نهفقط در کلام، بلکه در عمل، قدردان این قشر فرهیخته باشد. تکریم معلم، باید در سیاستگذاریها، بهبود وضعیت معیشتی، ارتقای منزلت اجتماعی و فراهم کردن بستر رشد حرفهای آنان نمود پیدا کند. چرا که احترام به معلم، سرمایهگذاری مستقیم بر آینده کشور است.
امروز، در جهانی که سرعت تحولات علمی و فرهنگی بیسابقه است، نقش معلمان از همیشه مهمتر شده است. آنان باید نسل جدید را برای مواجهه با چالشهای آینده آماده کنند؛ نسلی که باید هم دانشمند باشد، هم اخلاقمدار، هم امیدوار و هم مسئول.
در این روز بزرگ، باید با تمام وجود به معلمان سرزمینمان ادای احترام کنیم؛ به آنان که بیادعا، اما با عظمت، آینده را میسازند. روز معلم، روز سپاس از انسانهایی است که روشنی اندیشه، شکوفایی استعدادها و عزت یک ملت، مرهون تلاشهای آنان است.
بیتردید، نام معلم همیشه با دانایی، ایثار و شکوه همراه خواهد بود؛ زیرا معلمان، چراغداران جاودانه مسیر پیشرفت و بیداری ملتها هستند. روزشان گرامی و راهشان پررهرو.
