دستگیری شرور کیانشهر پس از یک هفته آزادی و ارتکاب دو جرم مسلحانه+‌فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: ماموران پلیس اطلاعات فاتب، شرور سابقه‌دار کیانشهر را حین مرخصی از زندان و پس از ارتکاب دو فقره شرارت در تهران، دستگیر کردند. بر اساس این گزارش، متهم که حدود یک هفته پیش از زندان آزاد شده بود، بلافاصله پس از آزادی با تعدادی از افرادی که با آنان خصومت داشته، در خیابان وحدت اسلامی درگیری و تیراندازی کرده و سپس به سمت کیانشهر متواری شد.

این فرد ساعاتی بعد نیز در کیانشهر اقدام به شرارت و درگیری مسلحانه دیگری نمود. ماموران پلیس اطلاعات فاتب به محض دریافت گزارش، تیم عملیاتی ویژه را به محل اعزام و با انجام یک عملیات تعقیب و گریز، موفق به دستگیری متهم شدند. در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح کلت کمری کشف و تحویل مراجع قضایی شد.

پلیس تهران بزرگ تأکید کرد: افرادی که در زمان مرخصی از زندان اقدام به ارتکاب جرم کنند، با برخورد شدید و عواقب قانونی سنگین مواجه خواهند شد و هیچ‌گونه مماشاتی در این خصوص صورت نخواهد گرفت.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک و شرارت را فوراً به سامانه‌های پلیسی اطلاع دهند تا امنیت عمومی حفظ شود.