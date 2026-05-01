دستگیری عامل تیراندازی مرگبار در ازنا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ازنا در پی وقوع تیراندازی با سلاح جنگی در روز سیزدهم فروردین امسال که به دلیل اختلافات خانوادگی در یکی از روستاهای این شهرستان رخداده و منجر به قتل دو نفر و مجروحیت دو عضو دیگر یک خانواده شده بود، پیگیریهای گسترده اطلاعاتی و عملیاتی را آغاز کردند.
متهم که پیش از حضور مأموران از محل حادثه متواری و در مکانی نامعلوم مخفی شده بود، با اقدامات تخصصی و هوشمندانه پلیس آگاهی شهرستان مخفیگاه وی در استان تهران شناسایی شد. مأموران پس از هماهنگی قضائی و اخذ نیابت، در یک عملیات منسجم، سریع و غافلگیرکننده، فرد تیرانداز را دستگیر کردند.
متهم در تحقیقات پلیس به ارتکاب جرم اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرده است.
وی پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.
نظر شما