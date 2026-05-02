محسنی اژه ای: معلم ستون اصلی تمدن نوین اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه طی پیامی، روز معلم را گرامی داشت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُبِینٍ

معلمی شغل انبیاءست؛ این کلام گرانمایه که بر لسان اولیا و اعاظم اسلام جاری شده است، مبالغه و مُجامله نیست، بلکه مُنبعث از وصفی قرآنی است؛ زیرا معلمی، در مرتبه نخست ویژه‌ی ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی محسوب می‌شود؛ «الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ». در مرتبه بعد، انبیاء و رسل الهی، این امر خطیر را عهده دارشدند و اکنون این رسالت به عهده معلمان قرار دارد. از این روست که معلمان به این شغل صرفا به مثابه تکلیفی اداری و آموزشی نمی‌نگرند؛ بلکه آن را جلوه‌ای از حصول توفیق «یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّور» می‌دانند.

ملت مؤمن و خداجوی ایران با امید نیل به مرتبه‌ای چنین با عظمت در راه استقرار تمدن نوین اسلامی و استقبال از طلوع خورشید ولایت عظمیٰ (ارواحنافداه) سیر و صیرورت می‌کنند. در این حرکت عظیم، جایگاه معلمان ممتاز و برجسته است. انسان‌سازی و شکوفایی استعدادهای کودکان، نوجوانان و جوانان ایرانی بر مدار ارزش‌های اسلامی و انقلابی و ایجاد استعداد و آمادگی در آنها برای قیام به قسط و مجاهدت در انقلاب جهانی حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عج)، رسالت راستین معلمان ایران اسلامی است.

از این رو معلمان ما، بیش و پیش از آموزش و تعلیم محض، باید معطوف به تزکیه و تهذیب باشند؛ هم در وجود خود و هم نسبت به دانش‌آموزان و متعلمان خویش. به همین جهت نگاه ما به معلم و دانش‌آموز از نگرش جوامع غربی، متفاوت و متمایز است؛ در آن ممالک، انسان‌هایی پایبند به تعلقات، زخارف و فریفته ظواهر، تربیت می‌شوند، لکن ما به تعالی اجتماعی و صلابت روحی انسان‌ها برای برپایی تمدنی نوین و مقدس باور داریم. ما در نظام جمهوری اسلامی ایران و در ظل هدایت‌های نایب برحق امام زمان (عج) بنای جامعه‌ای را استوار می‌سازیم که در آن ظلم، کفر، استکبار و بی عدالتی باید به محاق رود و ارزش‌ها و فضیلت‌های انسانی به منصه ظهور رسد و با چنین رویکردی، معلم را رکن رکین و عنصر قوام‌بخش اجتماع می‌انگاریم.

اکنون که با گذشت قریب به نیم‌قرن از پیروزی شکوهمند انقلاب و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، در پرتو هدایت‌های امامین راحل و شهید انقلاب و خلف صالح ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) دنیای استکبار را با همه سازوبرگ‌های فریبنده و فوق‌مدرن آن، در تجدید سلطه و استیلا بر ایران اسلامی، ناکام و مغبون گذاشته‌ایم و دشمن سلطه گر را به استیصال و اضمحلال کشانده‌ایم، شایسته است از نقش ویژه و جایگاه شاخص معلمان گرانقدر کشور در این جهاد فی سبیل الله، قدردانی کنیم و خاضعانه بر دستان این رهروان راه انبیاء بوسه زنیم.

شما معلمان وارسته و فداکار از ابتدای انقلاب اسلامی و در جریان سه جنگ تحمیلی، مشق ایثار و مقاومت را به دانش‌آموزان و متعلمان خود آموختید و آنان را در این عرصه به قهرمانانی الهام بخش بدل کردید که ایران اسلامی را به قله‌های پرافتخار عزت و عظمت رهنمون شدند.

یاد و خاطره همه معلمان انقلاب اسلامی از امام راحل «ره» که مکتب متعالی اسلام ناب را نشر و بسط و تعلیم دادند تا امام شهید، خامنه‌ای عزیز «قدس سره» که معلم عزت و اقتدار ایران بودند و شهیدان مطهری، بهشتی، مفتح، رجایی، باهنر، رئیسی، لاریجانی و سایر بزرگمردان عرصه تفکر اسلامی را گرامی می‌داریم و علوّ درجات آنان را از درگاه خداوند مسألت می‌نماییم. همچنین یاد و خاطره همه معلمان شهید بویژه معلمان مدرسه شجره طیبه میناب و سایر شهدای معلم در دو جنگ اخیر را گرامی می‌داریم و از پروردگار متعال حشر و همجواری آنان با اولیاء الهی و خاصان درگاه حق را خواستاریم.

در پایان، تاکید و تصریح می‌ورزیم که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حامی و پشتیبان حقوق حقه معلمان کشور بوده و در چارچوب اصول عدالت و موازین قانونی، ملجأ و پناهگاه آن قهرمانان عرصه علم و ایمان ناب خواهد بود.