به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله صادقی صبح شنبه در نشست هم اندیشی با رسانه ها بر اهمیت نقش رسانه‌ها در جنگ‌های امروزی و تأثیر آن‌ها بر روشنگری افکار عمومی و انتقال اخبار به سطح جهانی تأکید کرد.

وی افزود: رسانه‌ها نه تنها در انتقال اخبار مربوط به میدان‌های نبرد نقش کلیدی دارند، بلکه می‌توانند به مستندسازی اتفاقات مهم و معرفی توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف کمک کنند.

فرمانده سپاه ساری در ادامه گفت: نقش رسانه‌ها در معرفی ساری به جهانیان مؤثر است و با پخش اخبار و تصاویر دقیق، تصویر واقعی از وقایع شب‌های مقاومت به مخاطبان جهانی منتقل می‌شود. این امر موجب شده که برخی شبکه‌های معاند به واکنش بپردازند.

وی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی و خدمات‌رسانی در مواکب اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها توانسته‌اند کارهای کوچک و زیبای فرهنگی و خدماتی را که در مواکب در حال انجام است، به خوبی بازتاب دهند.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه رسانه‌ها به عنوان یک نیروی رزمنده در این جنگ‌ها تأثیرگذار هستند، گفت: در این شرایط حساس، رسانه‌ها می‌توانند در گسترش فرهنگ مقاومت و انتقال پیام‌های مثبت از میدان‌های جنگ نقش ویژه‌ای داشته باشند.