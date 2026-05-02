۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

نقش رسانه‌ها در گسترش فرهنگ مقاومت مهم است

ساری- فرمانده سپاه ناحیه ساری گفت: در شرایط کنونی، رسانه‌ها می‌توانند در گسترش فرهنگ مقاومت و انتقال پیام‌های مثبت از میدان‌های جنگ نقش ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح‌الله صادقی صبح شنبه در نشست هم اندیشی با رسانه ها بر اهمیت نقش رسانه‌ها در جنگ‌های امروزی و تأثیر آن‌ها بر روشنگری افکار عمومی و انتقال اخبار به سطح جهانی تأکید کرد.

وی افزود: رسانه‌ها نه تنها در انتقال اخبار مربوط به میدان‌های نبرد نقش کلیدی دارند، بلکه می‌توانند به مستندسازی اتفاقات مهم و معرفی توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف کمک کنند.

فرمانده سپاه ساری در ادامه گفت: نقش رسانه‌ها در معرفی ساری به جهانیان مؤثر است و با پخش اخبار و تصاویر دقیق، تصویر واقعی از وقایع شب‌های مقاومت به مخاطبان جهانی منتقل می‌شود. این امر موجب شده که برخی شبکه‌های معاند به واکنش بپردازند.

وی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی و خدمات‌رسانی در مواکب اشاره کرد و افزود: رسانه‌ها توانسته‌اند کارهای کوچک و زیبای فرهنگی و خدماتی را که در مواکب در حال انجام است، به خوبی بازتاب دهند.

سرهنگ صادقی با بیان اینکه رسانه‌ها به عنوان یک نیروی رزمنده در این جنگ‌ها تأثیرگذار هستند، گفت: در این شرایط حساس، رسانه‌ها می‌توانند در گسترش فرهنگ مقاومت و انتقال پیام‌های مثبت از میدان‌های جنگ نقش ویژه‌ای داشته باشند.

کد مطلب 6817322

