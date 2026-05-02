۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

دستگیری قاتل در پیشوا ظرف کمتر از یک ساعت

دستگیری قاتل در پیشوا ظرف کمتر از یک ساعت

پیشوا-فرمانده انتظامی پیشوا می‌گوید، پلیس موفق شد، عامل یک فقره قتل درمحله قاسم‌آباد را کمتر از ۶۰دقیقه پس از وقوع جرم دستگیر کند. به گفته او، مقتول از اتباع مجاز و قاتل ازاتباع غیرمجاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، فرمانده انتظامی پیشوا، صبح شنبه در جمع خبرنگاران از کشف یک پرونده قتل و دستگیری سریع متهم در محله قاسم‌آباد خبر داد.

به گفته آقای عربی، پس از اعلام وقوع یک فقره قتل، رسیدگی به موضوع به دلیل حساسیت بالا به‌طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که مقتول از اتباع مجاز و عامل جنایت از اتباع غیرمجاز بوده است.

فرمانده انتظامی پیشوا افزود: مأموران پاسگاه یوسف‌رضا با تکیه بر اقدامات اطلاعاتی، رصد میدانی و تحلیل شواهد، موفق شدند هویت و مخفیگاه متهم را در کمترین زمان شناسایی کنند، با هماهنگی قضایی و در یک عملیات غافلگیرانه، متهم ظرف کمتر از یک ساعت پس از وقوع جرم دستگیر شد.

سرهنگ عربی تأکید کرد که امنیت شهروندان «خط قرمز پلیس» است و با هرگونه اخلال در نظم و امنیت عمومی با قاطعیت و سرعت عمل برخورد خواهد شد.

او افزود که تحقیقات تکمیلی برای تعیین انگیزه دقیق قتل و ابعاد دیگر پرونده در جریان است و نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 6817323

