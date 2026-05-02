رحمان نیا: وزش شدید باد استان زنجان را فرا می گیرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان قسمتی ابری است که از بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی ابراز کرد: طی هفته جاری شاهد بارش باران همراه با رعد و برق خواهیم بود که در این میان به شهروندان توصیه می شود در ار تفاعات کوهستانی تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از وقوع وزش باد شدید در استان طی چند روز آینده خبر داد و بیان داشت: به علت وزش باد شدید شهروندان در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

رحمان نیا به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده شاره کرد و افزود: دمای هوای استان افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان هم اکنون ۱۸ درجه سانتیگراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی خنک شده است.