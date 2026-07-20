میکروفن رادیو مقدس است؛ تجلیل از گوینده پیشکسوت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، بزرگداشت فاطمه نیرومند گوینده پیشکسوت رادیو، در برنامه «جورواجور» رادیو جوان با حضور احمد پهلوانیان معاون صدا، وحید اسدی مدیر رادیو جوان، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، نوجوانان این برنامه و اهالی رادیو برگزار شد.

در ابتدا، احمد پهلوانیان معاون صدا با اشاره به نقش ارزشمند فاطمه نیرومند در همراهی با نسل نوجوان گفت: من برنامه «جورواجور» را با حضور فاطمه نیرومند گوش می‌دهم. هر جا مهر و مهرورزی باشد، خداوند آنجاست. خدا در نگاه آدم‌های عاشق حضور دارد و این دورهمی شیرین، بازتاب نگاه خدا به ماست.

وی افزود: رادیو اهل اندیشه است و خانه همه مردم محسوب می‌شود. رادیو معجونی از اندیشه، هنر، مهربانی و مهرورزی است. شکل‌گیری باشگاه رادیویی نوجوانان نیز از اتفاقات ارزشمند و امیدبخش رادیو به شمار می‌رود.

در ادامه، فاطمه نیرومند با قدردانی از معاون صدا گفت: افتخار داشتم آقای پهلوانیان را از سال‌های فعالیت در مرکز قم بشناسم. خوشحالم که امروز در جایگاه معاون صدا همچنان هوای همکاران رادیو را دارند و با محبت و توجه از خانواده رادیو حمایت می‌کنند.

این گوینده رادیو تصریح کرد: من عاشق رادیو هستم. نفسم به نفس رادیو بند است و نزدیک به چهار دهه در رادیو فعالیت کرده‌ام. رادیو برای من جز خاطرات خوش، عشق و دوستی چیزی به همراه نداشته است.

نیرومند یادآور شد: هویت همه ما در رادیو یکسان است. شاید پول چندانی در کار نباشد، اما خلوص انسانی وجود دارد و این خلوص از هر سرمایه‌ای ارزشمندتر است.

این گوینده باسابقه رادیو افزود: من از دوبله وارد رادیو شدم، اما هیچ‌گاه به دنبال دستمزد بیشتر نبوده‌ام، چون رادیو جایگاه والایی دارد. میکروفن رادیو برای من مقدس است و هر واژه‌ای که از آن پخش می‌شود باید با احترام ادا شود. مردم بسیار محترم هستند و من باید برای این همه لطف و محبت خداوند سجده شکر به جا آورم.

در پایان، با اهدای لوح تقدیر و هدیه از فاطمه نیرومند تجلیل شد و حاضران با بریدن کیک، این مراسم صمیمانه را به پایان رساندند.