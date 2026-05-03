به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که بیش از سه چهارم بیماران لوپوس که obinutuzumab (Gazvya) مصرف می‌کردند، پس از یک سال مصرف این دارو، بهبود قابل توجهی در علائم خود داشتند.

محققان گفتند که این دارو همچنین زمان بین تشدید لوپوس را بهبود بخشیده و در مقایسه با دارونما، میزان بهبودی بیش از دو برابر داشته است.

داروی «گازویا» در حال حاضر برای درمان التهاب کلیه ناشی از لوپوس تأیید شده است. این دارو سیستم ایمنی را وادار به حمله و تخریب سلول‌های B می‌کند که آنتی‌بادی‌هایی را تولید می‌کنند که باعث لوپوس می‌شوند.

دکتر «ریچارد فوری» محقق اصلی و رئیس روماتولوژی در نیو هاید پارک نیویورک، گفت: «این کارآزمایی بالینی یکی از قانع‌کننده‌ترین موفقیت‌های مرحله نهایی در سال‌های اخیر برای درمان بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) است و شواهد مهمی را نشان می‌دهد که هدف قرار دادن سلول‌های B می‌تواند کاهش قابل توجهی در فعالیت بیماری ایجاد کند.»

فوری در یک بیانیه خبری گفت: «ما شاهد پتانسیل ارائه کنترل قوی‌تر و پایدارتر بیماری با اتکای کمتر به استروئیدها هستیم. این مزایا برای بیماران، پزشکان و خانواده‌ها بسیار مهم است و گازویا را به عنوان گامی مهم در درمان این بیماری خودایمنی معرفی می‌کند.»

طبق گفته بنیاد لوپوس آمریکا، لوپوس یک بیماری خودایمنی مزمن است که باعث می‌شود سیستم ایمنی به بدن حمله کند و در درجه اول به پوست، مفاصل و اندام‌های داخلی مانند کلیه‌ها یا قلب حمله کند.

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که لوپوس بیش از ۳ میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد که بیشتر آنها زنان بین ۱۵ تا ۴۵ سال هستند.

عودهای مکرر لوپوس می‌تواند باعث آسیب برگشت‌ناپذیر اندام‌ها شود. حدود نیمی از بیماران لوپوس ظرف پنج سال پس از تشخیص، دچار نفریت لوپوس- عارضه کلیوی که گازویا برای آن تأیید شده است- می‌شوند.

برای مطالعه جدید، محققان بیش از ۳۰۰ بیمار مبتلا به لوپوس را که تحت درمان استاندارد این بیماری بودند، استخدام کردند و به طور تصادفی به نیمی از آنها گازویا و بقیه دارونما دادند.

بیماران در روز اول آزمایش، تزریق داخل وریدی گازویا یا دارونما دریافت کردند و پس از آن، دوزهای مکرر در هفته‌های دوم، ۲۴ و ۲۶ دریافت کردند.

پس از یک سال، ۷۷ درصد از بیماران مبتلا به گازویا کاهش قابل توجهی در لوپوس خود داشتند، در مقایسه با ۵۴ درصد از بیماران مصرف‌کننده دارونما.

نتایج نشان داد که حدود ۳۵ درصد از بیماران مصرف‌کننده گازویا در مقایسه با ۱۴ درصد از بیماران مصرف‌کننده دارونما، بهبود یافتند.

محققان دریافتند بیمارانی که گازویا مصرف می‌کردند، میزان عوارض جانبی جدی بالاتری داشتند، ۱۷ درصد در مقابل ۱۴ درصد. محققان گزارش دادند که شایع‌ترین عوارض جانبی، ذات‌الریه، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی و عفونت دستگاه ادراری بود.

یک مورد مرگ در بین بیماران گازویا و سه مورد مرگ در بین بیماران مصرف‌کننده دارونما رخ داد. مرگ ناشی از گازویا شامل ذات‌الریه بود.