به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این سازمان در سال گذشته را ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز توسط بخش خصوصی در حوزه زیرساخت‌های تحقیقاتی این سازمان سرمایه‌گذاری شد.

وی افزود: ما با کمک بخش خصوصی و تعاملاتی که با سایر نهادها داشتیم توانستیم رقم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های تحقیقاتی را به ۴۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته برسانیم.

وی ادامه داد: این سرمایه‌گذاری‌ها از جمله در زمینه ساخت انبارهای نگهداری از بذور، خرید تراکتور و کمباین برای مزارع تحقیقاتی و خودرو هزینه شده است.

گل‌محمدی با بیان این که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته افزایشی نداشته است، گفت: تلاش می‌کنیم از طریق منابع مختلف و کمک بخش خصوصی میزان سرمایه‌گذاری برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های تحقیقاتی این سازمان را به ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش دهیم.

وی در همین حال میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تحقیقات را ناکافی دانست و تاکید کرد: ارقام سرمایه‌گذاری برای نوسازی، بازسازی و توسعه زیرساخت‌های بخش تحقیقات کشاورزی باید افزایش یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره جذب محققان در سازمان تات یادآور شد: پس از حدود ۳ سال توانستیم با کمک وزیر جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز جذب ۸۵ عضو هیئت علمی را اخذ کنیم و به زودی روند مصاحبه این افراد آغاز خواهد شد.

گل‌محمدی تاکید کرد: برنامه ما این است که هر سال جذب محققان و اعضای هیئت علمی را تکرار و در عین حال جذب‌ها را بهینه کنیم.