به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، ۴۰ ژنوتیپ گلمحمدی در ایران توسط محققان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور شناسایی شده است که باید شناسنامهدار شوند.
محمدحسین لباسچی، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در آستانه روز ملی گل محمدی و گلاب گفت: با شناسایی و جمعآوری ۴۰ ژنوتیپ گلمحمدی از استانهای مختلف کشور توسط محققان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و کاشت و بررسی آنها در باغهای اختصاصی، حدود ۱۴ استان مشخص شده که کدام یک از ژنوتیپها برتر هستند و وضعیت رشد کمی و کیفیشان چگونه است.
وی ادامه داد: محققان علاوه بر این ۴۰ ژنوتیپ گل محمدی، بر روی ژنوتیپهای محلی هم کار کردند و نتایج خوبی بدست آوردهاند.
وی اظهار کرد: نتایج تحقیقات نشان میدهد اغلب این ژنوتیپهای گل محمدی شناسایی شده به لحاظ کیفیت و کمیت خوب هستند و این که هر استان باید کدام ژنوتیپ را کشت کند تا بالاترین عملکرد کمی و کیفی را بدست آورد.
لباسچی با تاکید بر شناسنامهدار شدن ژنوتیپهای گل محمدی ایران گفت: ژنوتیپهای گل محمدی باید از نظر سلولی، مولکولی و ژنتیکی تفکیک و در واقع انگشتنگاری ژنتیکی شوند تا در رقابت با سایر کشورها به ویژه ترکیه، مجارستان و بلغارستان، مشخص شود که این ژنوتیپها متعلق به ایران است.
وی اضافه کرد: در شناسنامه ژنوتیپهای گلمحمدی خصوصیات ژنتیکی، فیزیولوژیک، نیازهای اکولوژیک، نیازهای مواد و عناصر غذایی، نوع خاک و نیز عملکردهای کمی و کیفی مشخص میشود و از این رو کشاورزان با چشم باز، کشت و کار گل محمدی را انجام خواهند داد.
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با بیان این که با توجه به کمآبی در کشور، کشت گلمحمدی صرفه اقتصادی برای کشاورزان دارد، یادآور شد: نیاز آبی گل محمدی حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مترمکعب آب در هر هکتار است که تقریبا معادل یکسوم گندم و جو است.
وی در همین حال صرفه اقتصادی کشت گل محمدی را مشروط به فرآوری آن دانست و افزود: از ۳ تن گل محمدی، یک کیلوگرم اسانس استحصال میشود که ۱۰ هزار یورو ارزش دارد، ضمن آن که علاوه بر اسانسگیری، از هر کیلوگرم گلمحمدی، یک لیتر گلاب بهدست میآید و ارزش اقتصادی هر لیتر آن ۲۰۰ هزار تومان است.
لباسچی درباره کشت گلمحمدی در اراضی دیم گفت: بوتههای گل محمدی در اراضی دیم که به سامانههای نوین آبیاری و یا مالچ پلاستیکی برای هدایت آب باران به پای بوتهها مجهز شده باشند، قابل کشت هستند.
وی بیان کرد: دولت با حمایت از کشاورزان در اجرای سامانههای نوین آبیاری و یا مالچ پلاستیک میتواند امکان کشت گل محمدی را در اراضی دیم شیبدار که متوسط بارندگیشان حدود ۳۰۰ میلیمتر است، فراهم کند.
این محقق تاکید کرد: کشت گل محمدی در اراضی شیبدار مستعد، تنها با چالهکنی و بدون آسیب به خاک اطراف انجام میشود و از اینرو نگرانی برای منابع طبیعی ایجاد نمیکند.
وی همچنین خواستار مدیریت گیاهان دارویی و نتایج تحقیقاتی که در حوزه گل محمدی انجام شده از طریق ایجاد یک تشکیلات توسط وزارت جهاد کشاورزی شد.
لباسچی گفت: تحقیقات در حوزه گیاهان دارویی و گل محمدی به صورت متفرقه و از سوی مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و بخش خصوصی صورت می گیرد و همین امر در مواقع موجب موازی کاری شده است.
این محقق نقش ترویج را در توسعه کشت ژنوتیپهای گلمحمدی در استانهای مستعد مهم خواند و اظهار کرد: بخش ترویج وزارت جهاد کشاورزی میتواند دستورالعمل فنی کاشت ژنوتیپها در مناطق مستعد در هر یک از استانهای کشور را با کمک محققان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
