تشریح جزئیات نکوداشت شیخ صدوق (ره) در قبله تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی زین الدین،پیش از ظهر شنبه، در نشست خبری برنامه‌های آستان مقدس شیخ صدوق (ره)، اظهار کرد: این همایش روز سه شنبه برگزار می‌شود و طی روزهای آینده نیز گروه‌هایی از طلاب شهر ری و تهران در نشست‌های شخصیت شناسی این عالم حضور می‌یابند؛ به گونه‌ای که روز دوشنبه ۱۵۰ طلبه از تهران به بررسی ابعاد زندگی و جایگاه علمی شیخ صدوق می‌پردازند.

وی با اشاره به راه‌اندازی پژوهشکده تخصصی شیخ صدوق (ره) در آستان، افزود: با استقرار گروهی از اساتید و محققان حوزه‌های علمیه، پژوهش درباره آثار و شخصیت علمی شیخ صدوق آغاز شده و نتایج آن در قالب آثار مکتوب و رسانه‌ای در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره اوقاف ری همچنین از برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی و قرآنی در این آستان خبر داد و گفت: نمایشگاه‌های کودک و نوجوان، برپایی مواکب، مسابقات فرهنگی، سخنرانی‌های تخصصی و محافل انس با قرآن از جمله این فعالیت‌هاست. در ماه رمضان نیز جزخوانی، کلاس‌های قرآنی و حلقه‌های آموزشی با استقبال گسترده اجرا شد.

زین الدین با تأکید بر تکریم خانواده‌های شهدا در کنار سایر برنامه‌ها، یادآور شد: مزار مطهر شهدا در این آستان قرار دارد و به تازگی مراسم تدفین شش شهید جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در قطعه ویژه شهدا برگزار شده است. همچنین موکب آستان شیخ صدوق در ایام اربعین حسینی در کربلا به صورت مستمر فعال بوده و شهر ری به عنوان یکی از مراکز اصلی برنامه‌های جاماندگان اربعین در کشور شناخته می‌شود.

وی از اجرای طرح سراسری «قرار دوازدهم» در این بقعه متبرکه خبر داد و افزود: دوازدهم هر ماه به نیت حضرت ولیعصر (عج)، اقدامات خیریه‌ای از جمله توزیع بسته‌های معیشتی و کمک به اقشار کم‌برخوردار انجام می‌شود. در ایام جنگ غزه نیز کمک‌های مردمی و اقدامات خیریه آستان به سمت حمایت از مردم فلسطین، لبنان و جبهه مقاومت هدایت شد.

رئیس اوقاف ری در پایان با بیان اینکه همایش نکوداشت شیخ صدوق به دلیل برخی محدودیت‌ها در سطح شهرستانی برگزار می‌شود، تصریح کرد: تلاش داریم این مراسم با کیفیت مطلوب برگزار شود؛ اما هدف اصلی، شکل‌گیری کنگره جامع و ملی در شأن این عالم بزرگوار جهان اسلام است.