قدردانی آستان شیخ صدوق از سادات شهید ری همزمان با عید غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، آستان مقدس حضرت شیخ صدوق (ره) در آستانه عید سعید غدیر خم، طی مراسمی با حضور خانواده های معظم شهدا و جمعی از مسئولان محلی، از سه خانواده شهیدان والامقام «سید مهدی حسینی»، «سید حمید نقیبی» و «فرزانه حسینی» از سادات جنگ رمضان ری تجلیل به عمل آورد.

این مراسم با حضور حجت الاسلام معبودی (مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه سیدالشهدای استان تهران)، حجت الاسلام زین الدینی (رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ری)، حجت الاسلام علی کنگرلو (معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت شیخ صدوق و مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ری)، گراوند (رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی)، خانواده های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در بخش نخست این آیین، حجت الاسلام حسین حلواییان به سخنرانی پرداخت و در خصوص شخصیت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و اهمیت بزرگداشت عید غدیر خم مطالبی را بیان کرد.

اجرای چند قطعه سرود در مدح حضرت علی (ع) و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی توسط گروه سرود «ری نوا»، اهدای جوایز به قید قرعه به شرکت کنندگان و مداحی محمدرضا بقایی (مسئول کانون مداحان شهرستان ری) از دیگر برنامه های این مراسم معنوی بود.

حجت الاسلام علی کنگرلو در حاشیه این رویداد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عنایت به دستورالعمل سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب های فرهنگی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اولویت های این آستان مقدس محسوب می شود.

وی افزود: این آستان در طول سال و در کنار گرامیداشت مناسبت های مختلف، چنین برنامه های تجلیل و تکریمی را به طور مستمر انجام می دهد.