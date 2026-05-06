به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فروتن از برگزاری آیین «اردیبهشت مفاخر» با محوریت تجلیل از یکی از چهرههای شاخص ادبی و فرهنگی استان خبر داد.
وی با اعلام این خبر بیان کرد: در برنامه امسال اردیبهشت مفاخر نکوداشت شاعر و نویسنده پیشکسوت همدان استاد «علیاصغر حمدیه» در دستور کار قرار گرفت تا به پاس خدمات و آثار ارزشمند این چهره فرهنگی مورد توجه و تکریم قرار گیرد.
معاون فرهنگی و رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افزود: این آیین روز ۲۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات تالار قرآن با حضور اهالی فرهنگ، ادب و هنر برگزار میشود.
نظر شما