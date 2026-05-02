به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم که به‌صورت مجازی و از طریق شبکه شاد برگزار شد، با تبریک این روز به فرهنگیان و دانش‌آموزان اظهار کرد: جایگاه معلم در فرهنگ دینی و اجتماعی ما بسیار والا بوده و همواره مورد تکریم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه معلمان نقش اساسی در تربیت نسل آینده دارند، افزود: دانش‌آموزان به عنوان آینده‌سازان کشور، مسیر توسعه و پیشرفت را در پیش خواهند گرفت و این مهم با هدایت و تلاش معلمان محقق می‌شود.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: معلمان با تعهد، ایثار و تلاش مستمر، زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند و نقش مهمی در پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص دارند.

حبیبی با تأکید بر اهمیت توجه به جایگاه معلمان تصریح کرد: هر جامعه‌ای که به دنبال پیشرفت و تعالی است، باید نگاه ویژه‌ای به حوزه آموزش و پرورش و جایگاه فرهنگیان داشته باشد.

وی همچنین از تلاش معلمان در استمرار آموزش حتی در شرایط خاص قدردانی کرد و گفت: استمرار فعالیت‌های آموزشی به‌ویژه در بسترهای مجازی نشان‌دهنده اهمیت آینده کشور برای فرهنگیان است.

استاندار کرمانشاه در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای معلمان و دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: مسیر پیشرفت کشور با همت و تلاش این قشر ارزشمند هموار خواهد شد.