دانشگاه فرهنگیان نیازمند زمین برای توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم با حضور استاندار کرمانشاه، با اشاره به اهمیت دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: این دانشگاه به عنوان یک مرکز مأموریت‌محور، نقش اساسی در تربیت معلمان و آینده‌سازان کشور دارد.

وی افزود: برخلاف بسیاری از دانشگاه‌ها، در دانشگاه فرهنگیان تمرکز اصلی بر تربیت نیروی انسانی مؤثر برای نظام آموزشی است و به همین دلیل توجه به زیرساخت‌ها و امکانات آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم حمایت از این دانشگاه ادامه داد: هر میزان که به دانشگاه فرهنگیان توجه شود، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش خواهد بود.

محبی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در سطح ملی تصریح کرد: اعتبارات قابل توجهی برای توسعه دانشگاه فرهنگیان در نظر گرفته شده و استان‌هایی که در تأمین زمین پیشگام شوند، می‌توانند از این منابع بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: اختصاص زمینی مناسب می‌تواند زمینه ایجاد یک مجموعه جامع آموزشی را فراهم کند و حتی با احداث اردوگاه ملی، استان کرمانشاه به قطب علمی و آموزشی در غرب کشور تبدیل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و حمایت مدیریت استان، زمینه توسعه این دانشگاه فراهم شده و بخشی از نیازهای آموزشی استان برطرف شود.