به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار رییس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی قم از زحمات و تلاش‌های ارزشمند کادر درمان تشکر کرد و افزود: امروز خدمت به این مردم بهترین عبادات است و بحمدلله شما در این کار مهم موفق هستید.



این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت شغل پزشکی گفت: کار شما بسیار مقدس است، به خصوص در این ایام زحمات فراوانی را متحمل شده‌اید که ما قدردان همه کادر درمان در سراسر کشور هستیم.