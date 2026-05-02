به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حسین نوری همدانی در دیدار رییس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی قم از زحمات و تلاشهای ارزشمند کادر درمان تشکر کرد و افزود: امروز خدمت به این مردم بهترین عبادات است و بحمدلله شما در این کار مهم موفق هستید.
این مرجع تقلید با اشاره به اهمیت شغل پزشکی گفت: کار شما بسیار مقدس است، به خصوص در این ایام زحمات فراوانی را متحمل شدهاید که ما قدردان همه کادر درمان در سراسر کشور هستیم.
قم - مرجع تقلید شیعیان ضمن تاکید بر اهمیت و ارزش خدمترسانی به مردم، از تلاشهای کادر درمان به خصوص در ایام اخیر قدردانی کرد.
