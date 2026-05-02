فاجعه «میناب» در ترازوی هنر؛ قدرت واقعی ایران در همبستگی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه محیطی «ایران من سرای من»، به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن سینمای جوانان و خانه هنرمندان ایران و با تأکید بر زیبایی، سلامت و عشق مردم به سرزمینشان شکل گرفته است.
مهدی شفیعی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رویکرد متفاوت این نمایشگاه توضیح داد: در جریان جنگهای اخیر؛ جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، کشور با ۲ نقطه قوت کلیدی روبهرو بود که دشمن از آنها غفلت کرد؛ نخست قدرت نظامی و دفاعی و دوم که اهمیت ویژهای داشت، حضور و دلبستگی عمیق مردم به وطن بود. نمایشگاه «ایران من سرای من» دقیقاً با هدف برجستهسازی این وجه دوم، یعنی پیوند مردم با سرزمین و عشق به ایران، برپا شده تا نشان دهد ایران فراتر از صحنه جنگ، سرشار از زیبایی، زندگی و انسجام اجتماعی است.
معاون امور هنری وزارت ارشاد تقویت این نگاه و توجه به سرمایه اجتماعی را یک ضرورت فرهنگی در دوره پساجنگ دانست و گفت: در دوره پساجنگ، تابآوری اجتماعی و امیدبخشی اهمیت دوچندانی پیدا میکند و هنر در این زمینه نقشی بسیار مؤثر دارد. در همه بحرانها بهویژه جنگ انسجام اجتماعی یک عامل کلیدی است و ابزار فرهنگ و هنر میتواند این انسجام را تقویت کند. در همین جنگ هم دیدیم که هنرمندان، بهعنوان بخشی از نخبگان اجتماعی، چه نقش مهمی ایفا کردند. آنها میتوانند بهعنوان یک پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت عمل کنند و مرجعیت اجتماعی داشته باشند. حضور هنرمندان در پویشها، فعالیتهای جمعی، اجتماعات مردمی، مساجد و میدانها کاملاً محسوس و اثرگذار بود و به تقویت «ما بودن» کمک کرد.
شفیعی همچنین بر اهمیت مستندسازی رویدادها تأکید کرد و هنر را قویترین ابزار برای ثبت روایتها، خاطرات و تجربههای فردی و جمعی برای حافظه تاریخی کشور دانست.
وی ادامه داد: مستندسازی رویدادها و حوادث، چه در زمان جنگ و چه در دوره پساجنگ، بسیار حیاتی است و هنر قویترین ابزار برای این کار محسوب میشود. ثبت روایتها، خاطرات و تجربههای فردی و جمعی، هم برای حافظه تاریخی کشور و هم برای انتقال حقیقت به نسلهای آینده مهم است. در کنار آن، فعالیت مراکز فرهنگی و هنری در زمان بحران و بعد از آن نقش مهمی در عادیسازی فضا، امیدبخشی اجتماعی و بازگشت مردم به زندگی روزمره دارد؛ خوشبختانه در همه این بخشها، هم هنرمندان حضور فعالی داشتند و هم نقش هنر کاملاً برجسته بود.
وی درباره تمرکز وزارت ارشاد بر برنامههای اینچنینی عنوان کرد: به اعتقاد من، در دوره پیشرو روایتهای فردی و جمعی از جنگ بیش از گذشته در آثار هنری دیده خواهد شد. اینجا نقش هنرمندان پررنگتر از همیشه است و مطمئن هستم در رویدادها، آثار نمایشی، موسیقایی، تصویری و سایر قالبهای هنری، شاهد این روایتها خواهیم بود. همچنین چه در ایام جنگ و چه پس از آن، روایت هنرمندان از جنگ در اولویت حمایتهای ما قرار دارد. تقریباً همه رویدادهای هنری ما تمرکز ویژهای بر این موضوع دارند.
وی در پایان یادآور شد: برای مثال، فاجعه «میناب» یکی از تلخترین و برجستهترین حوادث جنگ رمضان بود؛ شهادت ۱۷۰ دانشآموز بیگناه در جریان ۲ حمله موشکی، که عامدانه بودن آن کاملاً روشن است. این حادثه ظرفیت بسیار بالایی برای پرداخت هنری دارد؛ چه در داخل کشور و چه در عرصه بینالمللی. در این زمینه برنامههای مفصلی در دستور کار داریم که انشاءالله در آینده نتایج آن را میبینیم.
علاقمندان میتوانند برای تماشای آثار این نمایشگاه عکس تا ۱۵ اردیبهشت به گالری محیطی خانه هنرمندان ایران واقع در ضلع جنوب غربی بوستان هنرمندان مراجعه کنند.
