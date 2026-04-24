مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه «خط وطن» که آثار خطاطی کاوه تیموری با موضوع ایران را به نمایش میگذاشت و در عین حال با نگاه هنری به شهدای مدرسه میناب میپرداخت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نمایشگاه عنوان کرد: پیش از هرچیز باید از مدیریت بنیاد رودکی و مجموعه فرهنگی آزادی تشکر کنم. آنچه دیدیم، تلفیقی از خوشنویسی، موسیقی، پرفورمنس و هنرهای تجسمی بود. نمایشگاه خوشنویسی استاد تیموری، با اشعار شاخص وطنی و اشعار شاعران معاصر، یکی از جذابیتهای اصلی بود. همینطور، حضور همزمان هنرمندان گرافیست، تذهیبگر و حتی شاعر فضا را برای گفتگو باز میکرد.
نمودهایی از وطندوستی و شکوه ایران
وی ادامه داد: اجرای موسیقی سیدمحسن حسینی که برای شهدای میناب در ایام جنگ ساخته شده بود، بسیار حزنانگیز و در عین حال جذاب بود. پرفورمنس هنرمندان تئاتر که روایتی بود از وطندوستی مردم و شکوه ایران جالب توجه بود. این همان چیزی است که باعث شد ما در ۴۰ روز اخیر در برابر یک دشمن ابرقدرت بایستیم. باید این روایتها را مستند کنیم و نباید در روایت جنایتها کمکاری شود.
معاون هنری وزارت فرهنگ با اشاره به از سرگیری فعالیتهای هنری کشور اظهار کرد: خوشحالم که بالاخره فعالیتهای فرهنگی و هنری پس از مدتی آغاز شده است. دیروز از ۲ گالری بازدید کردم که آثار خلقشده در ایام جنگ را نمایش میدادند. دیدن جنگ از نگاه یک هنرمند، تجربهای دیدنی و عمیق است.
آفرینش روایتهایی عمیق از جنگ
وی افزود: تئاتر هم دوباره جان گرفته؛ تالار سنگلج، تئاتر شهر و سالنهای خصوصی اجراهایشان را شروع کردهاند. رویداد تئاتر رضوی در تبریز هفته آینده برگزار میشود. کنسرتهای موسیقی در تهران و استانها نیز از سر گرفته شده است. اینها همه خبرهای خوبی است.
شفیعی در پایان گفت: هنرمندان در ایام جنگ نه تنها همراه مردم بودند و در میادین حضور داشتند، بلکه اکنون نیز مطمئنم که روایتهای عمیقتری از جنگ، از گوشهگوشه آن و از جانهایی که از دست دادیم، روی صحنه تئاتر، در طنین موسیقی و در تابلوهای تجسمی خواهیم دید. مجموعههای فرهنگی و رویدادهای هنری کشور، شاهد این روایتهای ناب و ماندگار خواهند بود.
