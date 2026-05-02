پاداش ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزاردلاری فیفا برای فوتبال ایران با ظرفیت محدود!

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره فیفا به میزبانی ونکوور کانادا در حالی پیگیری می شود که یکی از مهم ترین مسائل، افزایش میزان پاداش تیم های شرکت کننده در این رقابت هاست.

فیفا پس از مخالفت گسترده فدراسیون های شرکت کننده در نخستین جام جهانی ۴۸ تیمی تصمیم گرفت پاداش تیم‌های شرکت کننده در این دوره را از مبلغ ۱۰.۵ میلیون دلار به عدد ۱۲.۵ میلیون دلار افزایش دهد.

مبلغی کم سابقه که قرار است برای هزینه تیم ها جهت حضور در محل برگزاری بازی های خود در یکی از ۳ کشور آمریکا، مکزیک و کانادا تا ۵۰ نفر شود. در حقیقت هر تیمی می خواهد در این رقابت ها شرکت کند تا ۵۰ نفر هزینه های لازم را دریافت می کند و مابقی نفرات باید پول مازادی را برای این موضوع پرداخت کنند.

بنابراین تیم ملی ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است مبلغ ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار را از فیفا دریافت می کند و می تواند ۵۰ نفر با خود ببرد.

همچنین هر تیمی قصد افزایش تعداد مسافران خود را دارد باید هزینه آن را فدراسیون پرداخت کند. به طور مثال تیم های ملی آلمان، انگلیس و فرانسه در ادوار قبلی جام جهانی نزدیک به ۱۱۰ نفر همراه داشتند که مابه التفاوت نفرات را خودشان پرداخت می کردند.

حال باید دید کاروان تیم ملی ایران برای شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ شامل چند نفر خواهد بود و فدراسیون فوتبال چه تعداد نفر با خود به آمریکا می برد تا بتوانند حمایت های لازم را از این تیم در مسیر موفقیت داشته باشند.