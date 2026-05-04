شرایط تیم ملی با رقبا برابر نیست/ تعطیلی لیگ به بازیکنان ضربه زده است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران پس از تعطیلی اجباری رقابتهای لیگ برتر، برنامه آمادهسازی خود را از چند هفته گذشته آغاز کرده است و تمرینات شاگردان امیر قلعهنویی همچنان ادامه دارد.
بر اساس این برنامه، ملیپوشان فوتبال ایران پیش از سفر به آمریکا برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، یک اردوی آمادهسازی ۲۰ روزه را در کشور ترکیه برگزار خواهند کرد. همچنین احتمال انجام یک دیدار تدارکاتی در جریان این اردو نیز برای تیم ملی وجود دارد تا کادر فنی بتواند شرایط بازیکنان را بهتر ارزیابی کند.
در همین حال و در ادامه تحولات اخیر، پس از اتفاقاتی که برای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در کشور کانادا رخ داد، فدراسیون فوتبال ایران در نامهای رسمی از فیفا درخواست کرده است تا تضمینهای لازم درباره تأمین امنیت کاروان تیم ملی ایران در خاک آمریکا ارائه شود.
فدراسیون فوتبال ایران تأکید کرده است که حضور در جام جهانی باید در فضایی کاملاً امن و بدون تنشهای خارج از چارچوب ورزشی انجام شود و امنیت اعضای تیم ملی در اولویت کامل قرار دارد.
داریوش یزدی کارشناس فوتبال، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم ملی فوتبال ایران پیش از آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: تیم ملی در شرایطی وارد اردوهای آمادهسازی شده که به دلیل اتفاقات اخیر در کشور و تعطیلی مسابقات داخلی، از نظر آمادگی مسابقهای نسبت به سایر تیمهای ملی و بهویژه همگروهیهای خود در وضعیت برابر قرار ندارد.
وی افزود: اگر بازیکنان در طول این مدت در شرایط مسابقه قرار داشتند، قطعاً میتوانستند کمک بیشتری به تیم ملی کنند و در حال حاضر نباید انتظار بیش از حد از تیم ملی داشت. به اعتقاد من، برگزاری اردو چه در داخل کشور و چه در خارج از ایران تنها زمانی به سود تیم خواهد بود که بازیکنان در شرایط بدنی و مسابقهای مناسب قرار داشته باشند. در غیر این صورت، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
این کارشناس فوتبال ادامه داد: اگر در این مقطع امکان برگزاری دیدارهای تدارکاتی بیشتر با تیمهای ملی دیگر فراهم شود، میتواند کمک بزرگی برای تیم ملی ایران باشد، اما در غیر این صورت، صرف برگزاری اردو به تنهایی کافی نخواهد بود.
یزدی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ترکیب تیم ملی گفت: بازیکنانی که به تیم ملی دعوت شدهاند، همگی با نظر کادرفنی انتخاب شدهاند و اینکه درباره حضور یا عدم حضور برخی بازیکنان اظهار نظر کنیم، در حوزه اختیارات ما نیست. ممکن است از نظر شخصی یک بازیکن را شایسته حضور بدانیم یا بالعکس، اما در نهایت این کادرفنی است که تصمیمگیری میکند. اکنون مهمترین موضوع، تمرکز بر آمادهسازی تیم و رسیدن بازیکنان به بهترین سطح ممکن است.
وی تصریح کرد: شرایط تیم ملی به گونهای پیش میرود که نمیتوان انتظار بیش از حد از بازیکنان داشت و اگر آنها بتوانند عملکرد قابل قبولی ارائه دهند، این خود یک موفقیت محسوب میشود. بهویژه اینکه مسابقات در کشوری برگزار میشود که فضای آن از نظر سیاسی پیچیدگیهایی دارد و ممکن است برخی رفتارها و شرایط بیرونی بر تیم ملی تأثیرگذار باشد.
این کارشناس فوتبال در پایان تأکید کرد: مدیریت شرایط روحی و روانی بازیکنان و حفظ تمرکز آنها در طول مسابقات بسیار مهم است و میتواند نقش تعیینکنندهای در عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته باشد.
نظر شما