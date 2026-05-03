روند آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران سوژه رسانه مصری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از ۴۰ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ زمان باقی مانده است، تیم ملی فوتبال ایران زودتر از سایر حریفان خود تمرینات آماده سازی خود را آغاز کرده است و شاگردان امیر قلعه نویی قرار است در هفته سوم ماه اردیبهشت جهت برپایی اردو راهی کشور ترکیه شوند و احتمال انجام یک بازی تدارکاتی نیز برای بازیکنان ایران وجود دارد.
سایت «elbalad» مصر در رابطه با آخرین وضعیت ایران در راه آماده سازی جام جهانی اظهار داشت: تیم ملی ایران در گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد؛ گروهی که شامل تیمهای مصر، بلژیک و نیوزیلند نیز میشود.
با اینکه این رقابتها به میزبانی سه کشور مکزیک، کانادا و آمریکا برگزار میشود، اما تیم ملی ایران تمام بازیهای خود در مرحله گروهی را در خاک ایالات متحده آمریکا انجام خواهد داد.
بر اساس برنامهریزیها، کاروان ایران در طول مسابقات در مجموعه ورزشی کینو در توسان، ایالت آریزونا مستقر خواهد بود و در طول این مدت تحت نظارت و حمایت فیفا قرار دارد؛ نهادی که هماهنگی میان تیم ایران و مقامات آمریکایی را بر عهده خواهد داشت.
برنامه بازیهای ایران به این صورت است:
۱۶ ژوئن: مقابل نیوزیلند
۲۱ ژوئن: مقابل بلژیک در ورزشگاه سوفای، اینگلوود، کالیفرنیا
۲۷ ژوئن: مقابل مصر در شهر سیاتل
طبق گفته رئیس فدراسیون فوتبال ایران، یکی از شروط اصلی ایران برای حضور در جام جهانی، عدم دخالت سیاست در رقابتهای ورزشی است. او تأکید کرده که ایران به دنبال فضایی کاملاً ورزشی و بدون فشارها یا تنشهای سیاسی است.
مهدی تاج همچنین اعلام کرده که پیش از آغاز رقابتها باید نشستی با مسئولان فیفا برگزار شود تا این تضمینها بهطور رسمی ثبت شود. به گفته او، تیم ملی ایران میخواهد فقط روی مسائل ورزشی تمرکز کند و از هرگونه حاشیه سیاسی دور باشد.
او همچنین بر لزوم احترام به نمادهای ملی، بهویژه پرچم ایران تأکید کرده و گفته نباید در ورزشگاهها اقداماتی انجام شود که برداشت سیاسی از آن صورت گیرد.
با وجود صعود رسمی ایران به جام جهانی، هنوز ابهامهایی درباره شرایط حضور این تیم وجود دارد. این موضوع بیشتر به تنشهای سیاسی میان ایران و برخی کشورهای میزبان، بهویژه آمریکا، و همچنین برخی اتفاقات گذشته مانند حضور هیئت فوتبال ایران در فرودگاه تورنتو مربوط میشود.
با این وجود، فدراسیون فوتبال ایران همچنان بر حضور در این رقابتها تأکید دارد و خواستار تضمین امنیت و آرامش کامل برای تیم ملی است تا بتواند بدون حاشیه در مسابقات شرکت کند.
