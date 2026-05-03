به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دانیال مرادی، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال، اظهار کرد: با توجه به اعزام تیم ملی به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ و تغییرات گسترده و مهم در قوانین فوتبال که از این مسابقات اعمال خواهد شد، با نظر سرمربی محترم و کادرفنی تیم ملی، جلسه دانشافزایی و توجیهی برای بازیکنان و کادرفنی تیم ملی بزرگسالان، فردا در هتل آکادمی فوتبال برگزار خواهد شد.
وی افزود: جام جهانی برای کل خانواده فوتبال جهان، یک دانشگاه برتر است. لحظه به لحظه آنچه از قاب تصویر از این رویداد مهم به بیرون مخابره میشود، آکنده از نکته و فناوری نوین است. سالها قبل در یک اجلاس با کولینا، دقایقی صحبت کردم. او به من گفت وقتی هر جام جهانی تمام میشود، ۶ ماه شب و روز ندارم تا در آزمایشگاه بررسی آنچه در حوزه داوری رخ داده به یافتههای تازه و نکات ارزشمند برسم که همانا توشه فردای فوتبال است.
رئیس دپارتمان داوری اضافه کرد: یقین دارم نخستین جام جهانی که با ۴۸ تیم در پیش است، یک مدرسه تمام عیار برای داوری فوتبال ایران خواهد بود. همینجا از تمام داوران فعال، کارشناسان و ناظران حوزه داوری میخواهم با مطالعه عمیق و بررسی بسترهای موجود، از این محمل بهترین و بیشترین بهره را ببرند. پس از جام جهانی کلاسی را برپا خواهیم کرد که نکات مربوطه در قالب بررسی CASE STUDY به اطلاع جامعه داوری برسد و امیدوارم داوران شایسته ایرانی با استفاده از این ظرفیت سترگ، تحول ژرفی در فعالیتهای خود داشته باشند.
مرادی تاکید کرد: در همین راستا پس از ارتباط تلفنی که بنده با هانی بالان، رئیس کمیته داوران AFC و نایب رئیس کمیته داوران فیفا داشتم، آخرین یافتهها و دستورالعملها در حوزه داوری به تیم ارائه خواهد شد.
وی توضیح داد: تماسهای بنده با کولینا، روزتی، شمسالمائدین و همچنین سایر چهرههای شاخص داوری پیش، حین و پس از جام ادامه خواهد یافت و در کلاس پیش فصل داوری به صورت ویژه مورد مداقه و مباحثه در فرآیندهای نظری قرار خواهد گرفت.
مرادی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه استراتژیک ۸ ساله داوری در کمیته و دپارتمان داوران در حال تدوین است و برهمین اساس امیدواریم با استفاده از نظرات همه خانواده داوری، بزرگان, پیشکسوتان و اهالی محترم فوتبال فرصت جام جهانی ۲۰۲۶، یک برگ تازه برای آتیه فوتبال کشورمان رقم بزند.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
نظر شما