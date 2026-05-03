  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

فدراسیون فوتبال در مسیر همگام‌سازی داوری ایران با استانداردهای فیفا

فدراسیون فوتبال در مسیر همگام‌سازی داوری ایران با استانداردهای فیفا

رئیس دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره برنامه‌ریزی‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶ ارائه کرد و خبر از ارتباط با کولینا، روزتی، شمس‌المائدین و هانی بالان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دانیال مرادی، رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال، اظهار کرد: با توجه به اعزام تیم ملی به مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ و تغییرات گسترده و مهم در قوانین فوتبال که از این مسابقات اعمال خواهد شد، با نظر سرمربی محترم و کادرفنی تیم ملی، جلسه دانش‌افزایی و توجیهی برای بازیکنان و کادرفنی تیم ملی بزرگسالان، فردا در هتل آکادمی فوتبال برگزار خواهد شد.

وی افزود: جام جهانی برای کل خانواده فوتبال جهان، یک دانشگاه برتر است. لحظه به لحظه آنچه از قاب تصویر از این رویداد مهم به بیرون مخابره می‌شود، آکنده از نکته و فناوری نوین است. سال‌ها قبل در یک اجلاس با کولینا، دقایقی صحبت کردم. او به من گفت وقتی هر جام جهانی تمام می‌شود، ۶ ماه شب و روز ندارم تا در آزمایشگاه بررسی آنچه در حوزه داوری رخ داده به یافته‌های تازه و نکات ارزشمند برسم که همانا توشه فردای فوتبال است.

رئیس دپارتمان داوری اضافه کرد: یقین دارم نخستین جام جهانی که با ۴۸ تیم در پیش است، یک مدرسه تمام عیار برای داوری فوتبال ایران خواهد بود. همین‌جا از تمام داوران فعال، کارشناسان و ناظران حوزه داوری می‌خواهم با مطالعه عمیق و بررسی بسترهای موجود، از این محمل بهترین و بیشترین بهره را ببرند. پس از جام جهانی کلاسی را برپا خواهیم کرد که نکات مربوطه در قالب بررسی CASE STUDY به اطلاع جامعه داوری برسد و امیدوارم داوران شایسته ایرانی با استفاده از این ظرفیت سترگ، تحول ژرفی در فعالیت‌های خود داشته باشند.

مرادی تاکید کرد: در همین راستا پس از ارتباط تلفنی که بنده با هانی بالان، رئیس کمیته داوران AFC و نایب رئیس کمیته داوران فیفا داشتم، آخرین یافته‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه داوری به تیم ارائه خواهد شد.

وی توضیح داد: تماس‌های بنده با کولینا، روزتی، شمس‌المائدین و همچنین سایر چهره‌های شاخص داوری پیش، حین و پس از جام ادامه خواهد یافت و در کلاس پیش فصل داوری به صورت ویژه مورد مداقه و مباحثه در فرآیندهای نظری قرار خواهد گرفت.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: برنامه استراتژیک ۸ ساله داوری در کمیته و دپارتمان داوران در حال تدوین است و برهمین اساس امیدواریم با استفاده از نظرات همه خانواده داوری، بزرگان, پیشکسوتان و اهالی محترم فوتبال فرصت جام جهانی ۲۰۲۶، یک برگ تازه برای آتیه فوتبال کشورمان رقم بزند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

کد مطلب 6818887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها