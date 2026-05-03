به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هادی حبیب‌نژاد، هافبک تیم چادرملو اردکان که در تمرینات تیم ملی برای آماده‌سازی جام جهانی حضور دارد درباره شرایط ملی‌پوشان در تمرینات روزهای گذشته که فقط با بازیکنان داخلی برگزار می‌شد، اظهار داشت: به لطف کادرفنی محترم تیم ملی، بعد از اتفاقاتی که درباره بازی‌های لیگ افتاد و لیگ تعطیل شد، اردوی خیلی خوبی داشتیم. من هم با نظر لطف مربیان تیم ملی و در رأس آقای قلعه‌نویی، این افتخار را داشتم که مجدداً در خدمت تیم ملی کشورم باشم. اردوی خیلی خوبی داشتیم؛ پله‌پله فشار تمرینات بیشتر شد و آمادگی‌مان را بالاتر بردیم. به امید خدا بتوانیم نتایج خوبی در جام جهانی بگیریم و دل مردم را شاد کنیم.

حبیبی نژاد درباره سطح آمادگی خود در تمرینات تیم ملی گفت: هر چقدر هم تمرین کنیم، دور بودن از شرایط بازی طبیعتاً تا حدی روی ما تأثیر دارد، اما کادرفنی محترم تیم ملی این موضوع را پیش‌بینی کرده‌اند. امیدوارم تمرینات را به بهترین شکل پیش ببریم و با آمادگی کامل در جام جهانی شرکت کنیم و بهترین نتایج را به دست آوریم.

این بازیکن تیم ملی درباره شانس حضورش در لیست نهایی جام جهانی بیان داشت: در این شرایط و با توجه به اتفاقاتی که در کشورمان افتاده، همه ما سرباز این کشور هستیم و تمام تلاش خود را می‌کنیم بهترین نماینده باشیم. تصمیم‌گیرنده نهایی کادرفنی هستند. درباره خودم هم امیدوارم با آمادگی بالا در لیست پایانی قرار بگیرم، در جام جهانی بدرخشم و گلزنی کنم. قلعه‌نویی، سعید الهویی و به طور کلی کادرفنی تیم ملی خیلی به من لطف داشتند و امیدوارم بتوانم تا روز آخر بهترین عملکرد را داشته باشم.

این ملی‌پوش درباره اهداف تیم ملی با کمتر از ۴۰ روز مانده تا جام جهانی تأکید داشت: فکر می‌کنم تا حالا این اتفاق نیفتاده که در جام جهانی از گروه‌مان صعود کنیم. امسال می‌تواند اولین دوره‌ای باشد که این اتفاق را رقم می‌زنیم و قطعاً توانایی انجامش را داریم تا دل مردم را شاد کنیم. در این مسیر، اجرای دقیق خواسته‌های کادرفنی، برگزاری اردوها و انجام بازی‌های دوستانه مناسب، اهمیت زیادی دارد.

حبیبی نژاد که به‌تازگی به اردوهای تیم ملی دعوت شده، درباره حضور کنار بازیکنان باتجربه گفت: در وهله اول بگویم که خیلی خوشحالم این افتخار نصیبم شد. چیزی که در اردوی تیم ملی اهمیت دارد، رفاقت و برادری بین بازیکنان بزرگ‌تر و کوچک‌تر همراه با احترام متقابل است. من از بزرگان تیم، از جمله احسان حاج‌صفی، طارمی، جهانبخش و دیگران، خیلی چیزها یاد گرفتم و امیدوارم همین روند ادامه داشته باشد.

او درباره همکاری با سرمربی تیم ملی تصریح کرد: قلعه‌نویی به من لطف داشتند. اولین مربی بودند که این افتخار را به من دادند تا پیراهن تیم ملی را بر تن کنم. از ایشان ممنون هستم و همیشه به نیکی از ایشان یاد می‌کنم. امیدوارم همیشه سلامت و موفق باشند.

بسیاری از بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی در ترکیه تأکید داشتند که با توجه به فضای خاص حاکم بر کشور، مهم‌ترین نکته‌ای که امیر قلعه‌نویی دائماً بر آن تأکید می‌کرد، نام مقدس «وطن» بود. حبیب‌نژاد در این باره خاطرنشان ساخت: بله، شرایط خاصی بود. همه ما به عنوان یک ایرانی مسئولیتی داریم و امیدوارم بتوانیم آن را به بهترین شکل انجام دهیم. ما هم ان‌شاءالله به عنوان سربازان تیم ملی بهترین نتایج را بگیریم. وطن خانه ماست؛ می‌توان گفت مادر و افتخار ماست. امیدوارم پرچم سه‌رنگ کشورمان همیشه مثل تمام طول تاریخ، پربرکت و سرافراز باشد.

او در پایان درباره برگزاری بازی‌های دوستانه در ترکیه پیش از جام جهانی گفت: این موضوعی است که کادرفنی باید بررسی کند و در حوزه تخصص من نیست. بزرگ‌ترها باید درباره آن نظر بدهند، اما امیدوارم ما بازیکنان با تمام تلاش و تمرکز اردو را پیش ببریم و بهترین نتیجه را بگیریم.