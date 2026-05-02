هوای اصفهان پاک است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۶ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر شنبه ۱۲ اردیبهشت با میانگین ۴۷ AQI در وضعیت پاک است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۵۲، احمدآباد ۷۶، خیابان پروین اعتصامی و ولدان ۶۱، رودکی ۵۶، رهنان ۵۷، سپاهانشهر ۸۰، بولوار کاوه ۶۲ و کردآباد ۵۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
شاخص هوا در ایستگاه خیابان هزار جریب با عدد ۲۹، میرزا طاهر ۳۸، پارک زمزم ۳۰، دانشگاه صنعتی ۳۵، خیابان زینبیه ۴۵، فرشادی ۴۹ و فیض ۳۹ AQI در وضعیت پاک است.
شاخص هوای خمینیشهر با عدد ۵۴، زرینشهر ۵۵، کاشان ۷۳، قهجاورستان ۷۴ AQI در شرایط قابل قبول و در مبارکه و شاهین شهر پاک است.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
